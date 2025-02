Nuevos participantes en Gran Hermano: Santiago del Moro confirmó quiénes ingresarán el lunes

Lo que más llamó la atención fue que la que tuvo que definir esta apretada votación fue Chiara. La participante había tenido un romance con Giuliano luego de que Jenifer abandonara la casa, pero cuando ella regresó, Nano la dejó y se sintió muy humillada.

gran_hermano (61).jpg

Es por eso que después de haber vivido esa situación, la participante se vengó y eligió al peruano para que tenga una nueva oportunidad en el juego y pueda desarrollar su estrategia de la mejor manera.

Por otro lado, Santiago del Moro contó que esto no es todo y más gente ingresará al reality, lo que hará que el juego cambie de nuevo.

Si bien se rumoreaba que los que podrían entrar eran participantes de ediciones anteriores, se supo que esto no iba a ser así y que los elegidos son personas que hicieron el casting inicial.

Además, el conductor del ciclo no descartó que ex participantes regresen al juego, pero no en esta instancia sino que podría ocurrir más adelante.

En paralelo, este martes también se definió la prueba del líder, para obtener inmunidad y una serie de beneficios. El ganador, como la semana pasada, fue Claudio.

De esta manera, “Papucho” se aseguró una semana más en la casa más famosa del país, y además tuvo que fulminar a uno de sus compañeros: eligió a Santiago.