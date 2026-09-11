Oasis sorprendió a Manchester con un show de drones
La banda realizó un espectacular despliegue en el cielo de la ciudad británica y dejó una fecha y un horario que dispararon las especulaciones sobre sus próximos pasos.
Oasis volvió a generar expectativa entre sus seguidores con una inesperada intervención en el cielo de Manchester. Durante la noche del jueves, un grupo de drones protagonizó un espectáculo de luces sobre el Joie Stadium y dibujó primero el inconfundible logo de la banda.
Pero el verdadero mensaje apareció después. La formación de los drones cambió y dejó visibles dos datos: “14.09.26” y “4PM BST”. La combinación fue suficiente para que comenzaran las especulaciones acerca de un nuevo anuncio de Oasis.
La fecha corresponde al próximo lunes 14 de septiembre y el horario señala las 16 en el Reino Unido. Aunque todavía no se comunicó oficialmente qué será presentado ese día, todas las miradas están puestas en la posibilidad de que se anuncien nuevos conciertos de la banda.
La expectativa por una eventual gira en 2027 creció en las últimas semanas, especialmente después del regreso de Liam y Noel Gallagher a los escenarios. Los hermanos volvieron a compartir una gira en 2025 con Live ’25, poniendo fin a una extensa separación que comenzó en 2009.
Desde entonces, distintas señales alimentaron la posibilidad de que el regreso no haya sido un episodio aislado. Entre los escenarios que fueron mencionados en las versiones sobre una futura gira aparecen Manchester, Glasgow y Knebworth, este último con un significado especial para la historia del grupo.
En ese contexto, Manchester ocupa un lugar central. No solamente se trata de la ciudad que vio nacer a Oasis: el vínculo de los Gallagher con el Manchester City también es conocido. Por eso, la elección del complejo del Etihad para realizar el espectáculo de drones parece especialmente significativa.
El despliegue se produjo además en un momento de renovada exposición pública para el grupo. La banda se encuentra vinculada al estreno de “Oasis: Don't Look Back In Anger”, un documental y película de concierto centrado en el regreso de Oasis durante la gira Live ’25. El proyecto incluye entrevistas conjuntas de Liam y Noel, algo especialmente llamativo debido a la prolongada distancia pública entre ambos.
Por ahora, Oasis no confirmó cuáles serán sus próximos conciertos ni presentó formalmente una gira para 2027. Sin embargo, el mensaje proyectado sobre Manchester parece haber dejado claro que habrá novedades.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario