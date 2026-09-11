Oasis sorprendió a Manchester con un show de drones

En ese contexto, Manchester ocupa un lugar central. No solamente se trata de la ciudad que vio nacer a Oasis: el vínculo de los Gallagher con el Manchester City también es conocido. Por eso, la elección del complejo del Etihad para realizar el espectáculo de drones parece especialmente significativa.

El despliegue se produjo además en un momento de renovada exposición pública para el grupo. La banda se encuentra vinculada al estreno de “Oasis: Don't Look Back In Anger”, un documental y película de concierto centrado en el regreso de Oasis durante la gira Live ’25. El proyecto incluye entrevistas conjuntas de Liam y Noel, algo especialmente llamativo debido a la prolongada distancia pública entre ambos.

Por ahora, Oasis no confirmó cuáles serán sus próximos conciertos ni presentó formalmente una gira para 2027. Sin embargo, el mensaje proyectado sobre Manchester parece haber dejado claro que habrá novedades.