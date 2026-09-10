La película muestra también a seguidores argentinos hablando sobre su relación con la banda y recupera parte de lo que ocurrió alrededor de aquellas dos noches. Pero probablemente la aparición local más inesperada suceda lejos de River.

Oasis, “Wonderwall” y San Lorenzo

Antes de los recitales en el Monumental, parte de la producción estuvo en el estadio Pedro Bidegain para registrar a hinchas de San Lorenzo. ¿Qué tenía que ver el club de Boedo con un documental sobre Oasis? La respuesta estaba en "Wonderwall".

La melodía de uno de los mayores clásicos de la banda fue adaptada hace años por la hinchada del Ciclón y terminó convertida en una canción de cancha. En noviembre de 2025, la producción convocó a fanáticos para registrar esa versión y las imágenes finalmente llegaron a la película.

Un hincha cuenta cómo se produjo aquella adaptación mientras aparecen imágenes de la tribuna cantándola. Es probablemente una de las historias más curiosas de todo el paso del documental por Argentina: una canción publicada por Oasis en 1995 terminó, tres décadas después, formando parte del repertorio de una hinchada del fútbol argentino.

"Oasis: Don't Look Back in Anger": por qué Argentina tiene un lugar especial en el documental

San Lorenzo no es el único caso que utiliza la película para salir de los escenarios. A lo largo del recorrido aparecen seguidores de distintas edades y lugares contando qué significó Oasis para ellos. Algunos acompañaron a la banda durante su primera etapa y otros ni siquiera tuvieron la posibilidad de verla antes de la separación de 2009.

Por eso los dos River funcionan dentro de una parte mucho más grande de la película. No están solamente para marcar que la gira pasó por Buenos Aires, sino junto a otros testimonios que muestran el fenómeno que generó el regreso después de tantos años.

El regreso de Liam y Noel Gallagher

Quien busque una explicación detallada sobre la reconciliación de Liam y Noel quizás no la encuentre. La ruptura está presente, como también algunos recuerdos de los años separados, pero Southern y Lovelace no convierten la película en una investigación sobre las peleas de los Gallagher.

Hay ensayos, conversaciones entre los hermanos, material detrás de escena y mucho recital. También hay tiempo para ver cómo fue volver a compartir una gira después de una separación que durante años pareció definitiva.

En ese punto, "Don’t Look Back in Anger" se parece más al registro de un regreso que a una revisión completa de la historia de Oasis. Las discusiones conocidas están, pero no ocupan todo el espacio y tampoco aparecen grandes revelaciones sobre lo ocurrido durante los años en que Liam y Noel estuvieron distanciados.

"Oasis: Don't Look Back in Anger": por qué Argentina tiene un lugar especial en el documental

La decisión puede dejar con ganas de más a quienes esperen respuestas sobre la intimidad de los Gallagher, pero permite que la película dedique tiempo a otra parte de la historia: qué pasó del otro lado del escenario cuando Oasis volvió.

River era una aparición esperable dentro de una gira mundial. Encontrarse con fanáticos argentinos contando sus historias ya es otra cosa. Que además "Wonderwall" lleve al documental hasta una tribuna de San Lorenzo termina siendo una de esas conexiones difíciles de anticipar en una película sobre dos hermanos nacidos en Manchester.

"Oasis: Don’t Look Back in Anger" ya se encuentra en los cines argentinos.