Luciana Geuna se suma a MasterChef Celebrity y estalló la polémica en TN: qué pasó

La panelista reprodujo además el reclamo que, según dijo, le hizo llegar un periodista del canal: “Cómo pueden ser que la dejen hacer las dos cosas si todos los que estamos acá adentro quisimos tener trabajos en otros lugares y de TN la línea es no podés. Esto o nada”.

De esta manera, la participación de Geuna en MasterChef Celebrity quedó envuelta en una discusión que excede al reality gastronómico. El eje de la controversia está puesto en si existió un trato diferencial hacia la periodista y en las condiciones que TN aplica actualmente a sus figuras para desempeñarse en otros medios.

La propia Geuna contó que la propuesta para participar del reality ya había aparecido anteriormente, aunque cuestiones vinculadas a la logística habían impedido que pudiera aceptar. Esta vez, finalmente, decidió asumir el desafío y convertirse en una de las figuras de la nueva edición.