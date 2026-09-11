Luciana Geuna se suma a MasterChef Celebrity y estalló la polémica en TN: qué pasó
lLa periodista será una de las participantes de la nueva edición del reality de Telefe. Su incorporación habría generado malestar entre algunos compañeros de TN por un permiso.
eLuciana Geuna fue confirmada como una de las participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, pero su desembarco en el reality de Telefe no estuvo exento de polémica. La periodista, que actualmente forma parte de TN, habría generado malestar entre algunos de sus compañeros por el acuerdo que alcanzó con el canal para poder participar del programa conducido por Wanda Nara.
La situación fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, donde aseguró que la incorporación de Geuna provocó incomodidad puertas adentro de la señal de noticias. El principal punto de conflicto no sería su llegada al reality, sino el permiso que obtuvo para participar de un programa de otra pantalla en un contexto en el que, según la versión difundida, TN habría endurecido las condiciones para que sus periodistas trabajen en otros medios.
Geuna explicó que llegó a un acuerdo con TN para tomarse una licencia hasta fin de año. De esta manera, continuará al frente de ¿Y mañana qué? hasta octubre y luego dejará temporalmente el programa cuando comience MasterChef Celebrity, ya que ambos ciclos tendrán horarios incompatibles. Durante su ausencia, Jessica Bossi quedará a cargo de su espacio. “Lo más importante es primero cuidar mi programa que lo amo y no dañar nada ni generar ningún conflicto”, explicó Geuna al hablar sobre la decisión.
Pero, según contó Latorre, el acuerdo no habría caído bien entre algunos trabajadores de TN. La conductora sostuvo que otros periodistas de la señal habrían recibido en los últimos meses la indicación de que no podían mantener trabajos simultáneos en otros medios.
“Lo cierto es que, no sé al canal, pero a sus compañeros les molestó muchísimo”, afirmó Latorre. Y agregó que algunos periodistas incluso habrían dejado trabajos en otros espacios debido a las condiciones impuestas por TN.
La panelista reprodujo además el reclamo que, según dijo, le hizo llegar un periodista del canal: “Cómo pueden ser que la dejen hacer las dos cosas si todos los que estamos acá adentro quisimos tener trabajos en otros lugares y de TN la línea es no podés. Esto o nada”.
De esta manera, la participación de Geuna en MasterChef Celebrity quedó envuelta en una discusión que excede al reality gastronómico. El eje de la controversia está puesto en si existió un trato diferencial hacia la periodista y en las condiciones que TN aplica actualmente a sus figuras para desempeñarse en otros medios.
La propia Geuna contó que la propuesta para participar del reality ya había aparecido anteriormente, aunque cuestiones vinculadas a la logística habían impedido que pudiera aceptar. Esta vez, finalmente, decidió asumir el desafío y convertirse en una de las figuras de la nueva edición.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario