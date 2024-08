¿Lionel Messi es fanático de Oasis? La historia que lo confirmaría

Según The Sun, Messi había confesado: “Desde que juega en Manchester, Carlitos me dijo lo grandes que son. Siempre prometí escucharlos, pero nunca había podido hacerlo. En el avión rumbo al Mundial, escuché los dos primeros discos. No esperaba mucho, pero es de lo mejor”. La historia en el medio británico sumaba incluso un listado con las canciones favoritas de Messi: “Diría que ‘Supersonic’ y ‘Live forever’ son mis favoritas. Los llevo en mi iPod en el hotel y lo pongo camino a los partidos”.

El supuesto fanatismo de Messi por Oasis se convirtió en tema de conversación en todo el mundo. La prensa internacional seguía aumentando la historia con más detalles. Incluso se llegó a decir que, Messi, entusiasmado, habría preguntado si podían asistir a un concierto de Oasis en Londres o Manchester, solo para descubrir que la banda se había separado.

¿Las canciones de Oasis favoritas de Lionel Messi?

Embed - Oasis - Supersonic (Official HD Remastered Video)

Embed - Oasis - Live Forever (Official HD Remastered Video)