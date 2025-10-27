"Matthew Perry: a Hollywood tragedy": cuándo estrena el documental sobre el actor de "Friends"
Este 28 de octubre se cumplen dos años de la muerte de uno de los actores más queridos de Hollywood y Universal + estrena un documental en su honor.
El 28 de octubre marca un aniversario doloroso para millones de fans alrededor del mundo: se cumplen dos años desde la trágica muerte de Matthew Perry. El actor, universalmente conocido por haber dado vida a Chandler Bing en la icónica serie Friends, dejó un vacío inmenso que trascendió la pantalla. Su personaje, dotado de un humor neurótico, una ironía defensiva y una ternura inesperada, se convirtió en el ancla emocional de la sitcom para toda una generación.
Chandler, el maestro del sarcasmo que utilizaba las bromas como escudo contra su propia vulnerabilidad, resonó profundamente en el público, marcando una conexión íntima que hizo de la noticia de su fallecimiento un shock personal para los seguidores de la serie.
El impacto de Perry en Friends fue más que una actuación cómica; fue una masterclass en el arte de la complejidad bajo la ligereza. Matthew Perry insufló a Chandler una humanidad palpable, permitiendo que la audiencia viera más allá del chiste: la lucha por la estabilidad emocional, el miedo al compromiso y, finalmente, la búsqueda de una felicidad adulta y simple.
El actor reveló en vida su deseo de no ser recordado solo por la serie, anhelando que su legado fuera el de "alguien que vivió bien, amó bien y fue un buscador cuyo principal objetivo fue ayudar a la gente". Esta honestidad brutal sobre su propia lucha contra las adicciones, plasmada en su libro, transformó su figura de ícono de la comedia a un símbolo de la resiliencia y la fragilidad humana.
La partida de Perry, a los 54 años, por sobredosis de ketamina en su casa de Los Ángeles, puso un foco doloroso en la incesante batalla que libró fuera de cámara. Los fans de Friends y sus compañeros de reparto—Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer—sintieron un inmenso dolor, despidiendo al amigo y compañero que los había unido.
Hoy, a dos años de su muerte, la risa de Chandler se siente agridulce, recordándonos la genialidad del actor y la profundidad del vacío que dejó. Su legado no es solo el de la comedia, sino el de la valentía al exponer las grietas detrás del éxito de Hollywood.
Para indagar en la vida, las adicciones y los pormenores que rodearon su trágico final, Universal+ anuncia el estreno en Argentina este martes 28 de octubre del nuevo documental Matthew Perry: A Hollywood Tragedy. La producción promete arrojar luz sobre la cadena de responsabilidades que llevó a su muerte y la batalla silenciosa que libró el actor.
"Matthew Perry: a Hollywood tragedy": todo sobre el nuevo documental del actor de Friends
El documental Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, dirigido por Robert Palumbo, se estrena este martes 28 de octubre en Universal+ y busca desentrañar los días previos y las causas detrás de la muerte del actor.
-
Detalles de la investigación: La producción indaga en la muerte de Perry por sobredosis de ketamina, presentando entrevistas con el fiscal federal Martin Estrada y el ex Detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Greg Kading. La frase "Hollywood está lleno de facilitadores. Realmente se aprovecharon de alguien vulnerable", adelanta el enfoque en cómo Perry obtuvo la droga, un eslabón que llevó a la imputación y condena de cuatro personas este año.
Voces de Hollywood y el archivo: El documental cuenta con la participación de la actriz Morgan Fairchild, quien interpretó a la madre de Perry en Friends, así como otras figuras de la industria y agentes policiales. Aunque sus coprotagonistas de la sitcom decidieron resguardar sus recuerdos, el documental incluirá abundante material de archivo de la serie que catapultó al actor a la fama.
La lucha íntima de Perry: Se retrata la incesante lucha de Perry contra sus adicciones y los días previos a su fallecimiento a los 54 años. El documental abordará la huella que dejó su libro autobiográfico, su impactante internación y la visión del actor sobre Friends como un "arma de doble filo", dado que él mismo expresó no querer ser recordado solo por su papel de Chandler.
Dolor y culpa: La producción explorará el inmenso dolor de sus amigos y la impactante revelación de que cuatro personas fueron condenadas por su muerte, poniendo de relieve la cadena de responsabilidades en el suministro de la sustancia letal.
