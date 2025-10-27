"Matthew Perry: a Hollywood tragedy": cuándo estrena el documental sobre el actor de "Friends"

Hoy, a dos años de su muerte, la risa de Chandler se siente agridulce, recordándonos la genialidad del actor y la profundidad del vacío que dejó. Su legado no es solo el de la comedia, sino el de la valentía al exponer las grietas detrás del éxito de Hollywood.

Para indagar en la vida, las adicciones y los pormenores que rodearon su trágico final, Universal+ anuncia el estreno en Argentina este martes 28 de octubre del nuevo documental Matthew Perry: A Hollywood Tragedy. La producción promete arrojar luz sobre la cadena de responsabilidades que llevó a su muerte y la batalla silenciosa que libró el actor.

"Matthew Perry: a Hollywood tragedy": todo sobre el nuevo documental del actor de Friends

El documental Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, dirigido por Robert Palumbo, se estrena este martes 28 de octubre en Universal+ y busca desentrañar los días previos y las causas detrás de la muerte del actor.

Detalles de la investigación: La producción indaga en la muerte de Perry por sobredosis de ketamina, presentando entrevistas con el fiscal federal Martin Estrada y el ex Detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Greg Kading. La frase " Hollywood está lleno de facilitadores. Realmente se aprovecharon de alguien vulnerable ", adelanta el enfoque en cómo Perry obtuvo la droga, un eslabón que llevó a la imputación y condena de cuatro personas este año.

El documental cuenta con la participación de la actriz Morgan Fairchild, quien interpretó a la madre de Perry en Friends, así como otras figuras de la industria y agentes policiales. Aunque sus coprotagonistas de la sitcom decidieron resguardar sus recuerdos, el documental incluirá abundante material de archivo de la serie que catapultó al actor a la fama.

La lucha íntima de Perry: Se retrata la incesante lucha de Perry contra sus adicciones y los días previos a su fallecimiento a los 54 años. El documental abordará la huella que dejó su libro autobiográfico, su impactante internación y la visión del actor sobre Friends como un "arma de doble filo" , dado que él mismo expresó no querer ser recordado solo por su papel de Chandler.

Dolor y culpa: La producción explorará el inmenso dolor de sus amigos y la impactante revelación de que cuatro personas fueron condenadas por su muerte, poniendo de relieve la cadena de responsabilidades en el suministro de la sustancia letal.

Katy Forrester.