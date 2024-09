Ofelia Fernández sorprendió en las redes presentando a su novio

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ofelia Fernandez (@ofefernandez)

Su campaña por los comedores

Ofelia Fernández tiene tan sólo 24 años y fue la diputada más joven de toda Latinoamérica. Entre el 2019 y el 2023 se desempeñó como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición del Frente de Todos.

Fernández sigue siendo una activista y militante política comprometida. Formada en el colegio Carlos Pellegrini de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó su militancia desde muy temprana edad. Feminista convencida, formó parte del movimiento a favor del aborto protagonizando fuertes cruces en el recinto y la prensa.

Recientemente la ex legisladora porteña del Frente Patria Grande difundió un video de la campaña de colectas para comedores populares del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

“Ahora mismo hay 27 millones de personas que son pobres y UNICEF dice que 7 de cada 10 niños son pobres”, explicó la dirigente kirchnerista en la grabación y, utilizando su estilo irreverente, agregó: “El Estado no pone más guita en los comedores. No más alimentos. Ni ollas. Ni una mierda. Idealmente, no debiera existir, ojalá la gente poder comer en sus casas, pero de vuelta volvamos a la realidad. Mientras la política no puede ordenar el caos económico de los precios de los supermercados, hay gente que tiene que comer en los comedores y ollas populares, o no come”.

“Si te parece que hay gente muy vaga, que se lo merece, acordate que también están sus hijos, sus niños y sus niñas. Convengamos que estos espacios existen porque heroicamente un montón de personas, casi siempre minas de los propios barrios a voluntad hacen eso que ni el mercado ni el Estado hacen. Para mí eso es trabajo. Para mí deberíamos estar discutiendo como hacer que ellas cobren un sueldo”, detalló Fernández, acompañada de varias cocineras de la organización social.