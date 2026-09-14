Premios Emmy 2026: los protagonistas de "El Caballero de los Siete Reinos" posaron juntos en la alfombra azul

El contraste entre el imponente caballero y su pequeño escudero se trasladó intacto al despliegue de flashes en Los Ángeles. Lejos del protocolo rígido de las grandes estrellas de Hollywood, Claffey y Ansell compartieron risas espontáneas, miradas de complicidad y bromas que inundaron de inmediato las redes sociales. Esa química tan natural no fue una pose para los fotógrafos, sino el reflejo del vínculo humano real que sostiene el núcleo emocional de una producción que le devolvió la intimidad y la calidez al universo de Poniente.