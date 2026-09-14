Premios Emmy 2026: los protagonistas de "El Caballero de los Siete Reinos" posaron juntos en la alfombra azul
La serie de HBO Max que expande el universo de "Games of Thrones" recibió un total de 9 nominaciones y sus protagonistas se reencontraron en la red carpet.
Hay parejas en la ficción que trascienden el guion y logran derribar la barrera de la pantalla. En la alfombra roja de los Premios Emmy 2026, los reflectores terminaron rindiéndose ante Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, los absolutos protagonistas de "El Caballero de los Siete Reinos" (A Knight of the Seven Kingdoms).
Los actores se convirtieron en el fenómeno viral de la noche al desplegar exactamente la misma ternura, complicidad y magnetismo que enamoró a la audiencia durante la transmisión de la serie.
El contraste entre el imponente caballero y su pequeño escudero se trasladó intacto al despliegue de flashes en Los Ángeles. Lejos del protocolo rígido de las grandes estrellas de Hollywood, Claffey y Ansell compartieron risas espontáneas, miradas de complicidad y bromas que inundaron de inmediato las redes sociales. Esa química tan natural no fue una pose para los fotógrafos, sino el reflejo del vínculo humano real que sostiene el núcleo emocional de una producción que le devolvió la intimidad y la calidez al universo de Poniente.
Las nominaciones de "El Caballero de los Siete Reinos" para los Premios Emmy 2026
Esa verdad que transmite la dupla es, en gran medida, la responsable del enorme impacto cultural de la serie. Más allá del cariño del público, la producción pisó la gala respaldada por la crítica especializada, sumando un total de 9 nominaciones que celebran tanto su fuerza dramática como su impecable factura técnica:
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Mejor serie dramática
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Mejor fotografía para una serie
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Mejor diseño de producción
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Mejor vestuario de ciencia ficción o fantasía
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Mejor peluquería de ciencia ficción o fantasía
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Mejor composición musical
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Mejor edición de sonido
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Mejores efectos visuales especiales
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Mejor trabajo de especialistas
Mientras la industria celebraba el espectáculo y la escala de las grandes producciones, Peter y Dexter demostraron que los relatos inolvidables se construyen desde la lealtad y la empatía. Ya sea recorriendo los polvorientos caminos de los Siete Reinos o caminando bajo las luces de la noche más importante de la televisión, la dupla volvió a confirmar que el afecto genuino entre un caballero y su escudero es la verdadera magia de esta historia.
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