La película de anime que arrasó en los cines y la fecha en la que podría llegar a HBO Max

Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki, desencadenando una sucesión de acontecimientos que conduce a Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y los Hashira hacia el misterioso Castillo Infinito.

Este gigantesco escenario se transforma en el campo de batalla de algunos de los enfrentamientos decisivos de la historia, con los cazadores obligados a enfrentarse contra poderosos integrantes de las Doce Lunas Demoníacas.

La película funciona además como el comienzo de una trilogía que busca cerrar la historia principal. Por ese motivo, resulta recomendable haber visto previamente las temporadas del anime para comprender los personajes, rivalidades y acontecimientos que desembocan en esta batalla.

Fecha posible en HBO Max

Por el momento, no existe una fecha oficial confirmada para el estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito en HBO Max. Sin embargo, comenzaron a circular versiones que ubican su posible incorporación al catálogo durante septiembre.

La fecha mencionada es el 29 de septiembre de 2026, aunque deberá esperarse un anuncio de la plataforma para saber si finalmente la película estará disponible ese día.

También circularon versiones sobre una posible llegada a Netflix Latinoamérica el 28 de septiembre, apenas un día antes. En ese caso tampoco se informó oficialmente una fecha definitiva para la región.

De confirmarse alguna de estas incorporaciones, la película sumaría nuevas alternativas para quienes quieran verla desde sus casas después de su exitoso recorrido cinematográfico. Mientras tanto, las fechas de septiembre deben tomarse como posibilidades y no como estrenos oficialmente confirmados.