La película de anime que arrasó en los cines y la fecha en la que podría llegar a HBO Max
La película forma parte del tramo final de una exitosa historia japonesa y ya circula una posible fecha para su incorporación a HBO Max.
El anime atraviesa desde hace años una expansión internacional que llevó a algunas de sus producciones más importantes mucho más allá de Japón. Las plataformas de streaming también tuvieron un papel fundamental en este crecimiento, incorporando series y películas que consiguieron formar enormes comunidades de seguidores alrededor del mundo.
Una de las franquicias que logró aprovechar este fenómeno fue Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, cuya historia avanzó tanto en televisión como en la pantalla grande. Una de sus películas más recientes consiguió una enorme repercusión en los cines y ahora crecen las expectativas por su eventual llegada a HBO Max.
Se trata de la primera entrega de una trilogía cinematográfica destinada a desarrollar el tramo final de la historia de Tanjiro Kamado y su hermana Nezuko. La producción se estrenó originalmente en Japón y posteriormente llegó a las salas de Latinoamérica.
Su historia continúa directamente los acontecimientos vistos anteriormente en el anime, por lo que está especialmente dirigida a quienes ya siguieron las temporadas previas y conocen el conflicto entre los integrantes del Cuerpo de Exterminio de Demonios y Muzan Kibutsuji.
De qué trata Demon Slayer: Castillo Infinito
Demon Slayer: Castillo Infinito comienza después de los acontecimientos del arco del Entrenamiento de los Pilares. Los cazadores se encuentran preparándose para una de las instancias más importantes de su enfrentamiento contra los demonios cuando la situación cambia de manera inesperada.
Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki, desencadenando una sucesión de acontecimientos que conduce a Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y los Hashira hacia el misterioso Castillo Infinito.
Este gigantesco escenario se transforma en el campo de batalla de algunos de los enfrentamientos decisivos de la historia, con los cazadores obligados a enfrentarse contra poderosos integrantes de las Doce Lunas Demoníacas.
La película funciona además como el comienzo de una trilogía que busca cerrar la historia principal. Por ese motivo, resulta recomendable haber visto previamente las temporadas del anime para comprender los personajes, rivalidades y acontecimientos que desembocan en esta batalla.
Fecha posible en HBO Max
Por el momento, no existe una fecha oficial confirmada para el estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito en HBO Max. Sin embargo, comenzaron a circular versiones que ubican su posible incorporación al catálogo durante septiembre.
La fecha mencionada es el 29 de septiembre de 2026, aunque deberá esperarse un anuncio de la plataforma para saber si finalmente la película estará disponible ese día.
También circularon versiones sobre una posible llegada a Netflix Latinoamérica el 28 de septiembre, apenas un día antes. En ese caso tampoco se informó oficialmente una fecha definitiva para la región.
De confirmarse alguna de estas incorporaciones, la película sumaría nuevas alternativas para quienes quieran verla desde sus casas después de su exitoso recorrido cinematográfico. Mientras tanto, las fechas de septiembre deben tomarse como posibilidades y no como estrenos oficialmente confirmados.
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