HBO Max: el nuevo thriller psicológico que genera furor entre los usuarios

Ante la gravedad de la situación, la periodista decide aceptar y se dirige hasta la habitación 2701 de un hotel, donde debe encontrarse personalmente con Young-hoon. El operativo cuenta con la participación del detective Han Sang-woo, quien permanece en otro piso siguiendo la conversación mediante un dispositivo oculto.

Una vez frente al supuesto asesino, Seon-ju se encuentra con un hombre elegante, tranquilo y aparentemente en control de la situación. Sin embargo, la entrevista comienza a volverse cada vez más inquietante cuando Young-hoon intenta demostrar que sus confesiones son verdaderas mediante amenazas y pruebas relacionadas con sus crímenes.

La periodista queda así atrapada en un enfrentamiento en el que necesita determinar qué busca realmente el hombre que tiene delante. Abandonar la habitación tampoco parece ser una alternativa sencilla, ya que hacerlo podría poner en riesgo la vida de otra persona.

De esta manera, la película desarrolla buena parte de su suspenso alrededor de la conversación entre ambos personajes. Las confesiones, amenazas y dudas van modificando constantemente el escenario, mientras la protagonista intenta mantener el control y descubrir cuánto hay de verdad detrás del relato del psiquiatra.

Reparto de Reporte de un Asesino

La producción está escrita y dirigida por Cho Young-joon y cuenta con un elenco encabezado por Cho Yeo-jeong y Jung Sung-il.

Cho Yeo-jeong: Baek Seon-ju

Baek Seon-ju Jung Sung-il: Lee Young-hoon

Lee Young-hoon Kim Taehan: Han Sang-woo

Han Sang-woo Hwang Ji-ah

Choi Soo-im

Choi Gwang-il

Cho Yeo-jeong interpreta a la periodista que acepta realizar la peligrosa entrevista, mientras que Jung Sung-il se pone en la piel del psiquiatra que asegura estar detrás de una serie de asesinatos. Kim Taehan completa el núcleo principal de la historia como el detective que sigue el encuentro a distancia.

Tráiler de Reporte de un Asesino