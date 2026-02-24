Trenes Argentinos habilitó el viaje con mascotas a Mar del Plata, Junín y Bragado: conocé las condiciones

image

SERVICIOS

Buenos Aires - Mar del Plata (desde el 3 de marzo y hasta el 6 de abril, inclusive)

Circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 7:32 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7:25 y 14:52, desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.

La tarifa de los pasajes será de 38.000 en primera y 45.000 en pullman.

Buenos Aires-Bragado (para marzo)

Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a la 1:50.

La tarifa de los pasajes va desde los 7.500 en primera y desde 9.000 pesos en categoría pullman.

El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Buenos Aires-Junín (para marzo)

Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.

El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje ingresá acá.

El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.