Trenes Argentinos habilitó el viaje con mascotas a Mar del Plata, Junín y Bragado: conocé las condiciones
La iniciativa de la empresa estatal ya entusiasma a miles de familias que anhelan viajar con sus perros y gatos. Enterate las condiciones de la nueva modalidad.
Trenes Argentinos anunció la ampliación del servicio de transporte de mascotas para sus ramales de larga distancia. Tras el éxito de la modalidad en el servicio a Rosario, ahora los pasajeros que se dirijan a Mar del Plata, Bragado y Junín también podrán viajar acompañados por sus perros o gatos.
Esta medida, impulsada junto a la Secretaría de Transporte, busca modernizar la experiencia de viaje y facilitar los traslados familiares sin necesidad de recurrir a terceros para el cuidado de los animales.
Condiciones del servicio
Para garantizar la convivencia, higiene y seguridad a bordo, se han establecido las siguientes pautas:
-
Alcance: Perros y gatos mayores a 3 meses.
Ubicación: El viaje se realiza en coches de "Primera" especialmente habilitados. La mascota ocupará el asiento contiguo al de su dueño.
Cupo limitado: Se permite un máximo de 8 mascotas por formación.
Trayecto: Únicamente entre cabeceras (sin ascensos ni descensos en estaciones intermedias) y en viajes que no superen las 8 horas de duración.
Requisitos y Documentación
Al momento del preembarque, el personal ferroviario verificará lo siguiente:
-
Transportín: El animal debe permanecer en un contenedor cerrado de máximo 48 cm x 45 cm.
Salud: Libreta de vacunación al día (incluyendo la antirrábica) y certificado de salud original firmado por un veterinario.
Elementos de seguridad: Correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza para cualquier eventualidad.
Trámites: Firma del reglamento de transporte en la estación.
El pasaje para viajar junto a la mascota contará con un valor especial que se podrá consultar haciendo click acá y estará sujeto a la disponibilidad de cupos. Se podrá adquirir a través de la web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.
SERVICIOS
- Buenos Aires - Mar del Plata (desde el 3 de marzo y hasta el 6 de abril, inclusive)
Circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.
Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53.
Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 7:32 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7:25 y 14:52, desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.
La tarifa de los pasajes será de 38.000 en primera y 45.000 en pullman.
- Buenos Aires-Bragado (para marzo)
Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a la 1:50.
La tarifa de los pasajes va desde los 7.500 en primera y desde 9.000 pesos en categoría pullman.
El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.
- Buenos Aires-Junín (para marzo)
Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.
El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje ingresá acá.
El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.
