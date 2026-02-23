Violento episodio en Mar del Plata: rompió una vidriera, se hirió y perdió mucha sangre

El hecho reavivó el malestar de los vecinos de Plaza Rocha, quienes denunciaron que los disturbios nocturnos son frecuentes. “Este es un hecho más de los que ocurren todas las noches. Estamos hartos, no se puede seguir así. Ya tuvimos reuniones con el Intendente, con Concejales, pero esto sigue”, reclamaron. También apuntaron a la necesidad de mejorar la respuesta de los servicios de emergencia, tanto del 107 como del 911.

Si bien no se confirmó oficialmente que se haya tratado de un intento de robo, esa hipótesis no fue descartada por los investigadores. Las cámaras de seguridad de la zona serán clave para reconstruir la secuencia y determinar qué motivó el ataque que terminó con una escena de violencia y sangre en el corazón de la ciudad.