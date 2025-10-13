Sofía Pachano y su pareja anunciaron que esperan un varón con un original mensaje

sofia pachano embarazada

Sin embargo, el embarazo de Sofía no estuvo exento de complicaciones y preocupaciones. Hace algunas semanas, la actriz había contado que debía modificar su alimentación por indicación médica. “Ya lloré un montón, porque qué garcha tener que hacer dieta en el embarazo”, confesó entre risas, mostrándose honesta y cercana con sus seguidores. También, apelando a su humor característico, le habló a su hijo desde la panza: “¿Vos entendés todas las renuncias que está haciendo tu madre? ¿Y tu padre deja el vino? No, a nada”.

Frente a especulaciones sobre un supuesto antojo que habría causado malestar, Pachano aclaró: “No fueron las uvas, eso fue nuevo. El problema fue todo lo otro del mes”. Con esa sinceridad que la distingue, la actriz y también cocinera comparte cada paso de esta etapa con sus fans, que ahora esperan con entusiasmo la llegada del pequeño “bebé Millas”.

Felicidad total: las fotos del anunció de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

