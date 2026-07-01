Olga le cumple el sueño al nene que escribió una carta a Lionel Messi: se va al Mundial 2026
Manuel sorprendió a Olga al leer en voz alta una sentida carta para Messi en su cumpleaños. Ahora, ese canal decidió darle la oportunidad de ver a su ídolo.
El pasado 24 de junio, el mundo entero saludó a Lionel Messi por su cumpleaños Nro. 39. No obstante, hubo una carta escrita por un nene de 8 años que se convirtió en uno de los saludos más especiales para el capitán de la Selección Argentina: la carta de Manu Litvi, que leyó en voz alta en Olga.
Lo cierto es que la nobleza y dulzura de este niño enterneció a muchos y, desde el canal de streaming, decidieron hacerle un regalo muy especial: darle la posibilidad de ver en vivo a su máximo ídolo. Fue Paula Chaves quien -al aire de "Sería Increíble"- leyó una emotiva carta que, esta vez, va dirigida a Manu.
"Manu, queremos decirte que desde hoy no vas a seguir soñando solo. Queremos acompañarte a escribir el próximo capítulo de esta historia. Junto al equipo de Gillette Argentina, Manu, queremos invitarte a vos y a toda tu familia a viajar hoy a Estados Unidos para vivir tu primer Mundial", dijo la panelista.
Inmediatamente, al nene se le dibujó una gran sonrisa en su rostro y agradeció a todos. Ahora, verá en vivo a Lionel Messi.
Manu expresó su mayor sueño en la carta para Lionel Messi
Con sólo 8 años, este fanático de la "Pulga" se acercó a los estudios de Olga el pasado 24 de junio, para leerle una carta que le escribió al capitán del conjunto que dirige Lionel Scaloni. "Querido Leo, te escribí una carta porque sé que hoy es tu cumpleaños. Espero que te llegue", comenzó leyendo.
Por supuesto, los conductores de Sería Increíble no dejaron pasar el momento y le cedieron el micrófono a Manu para que le haga llegar su carta al 10: "No quería dejar pasar el día sin decirte lo mucho que significás para mí. Me llamo Manu Litvi, tengo 8 años, soy un apasionado del fútbol y fanático tuyo".
Y reveló: "Quiero ser jugador profesional. Todas las noches antes de dormir, cuando cierro los ojos, pido el mismo deseo. Pero no solo pido, también entreno mucho para lograrlo porque mis papás me enseñaron que, con esfuerzo, trabajo y muchas ganas los sueños pueden hacerse realidad".
"Y muchas veces cuando me imagino ese sueño, aparecés vos, porque sos la prueba de que los sueños más difíciles también pueden hacerse realidad", se esperanzó.
El deseo de Manuel de ver a Messi: ayer parecía lejano, hoy es una realidad
Finalmente, expresó su mayor ilusión: "Mi sueño más grande es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy. Y si algún día tengo la suerte de conocerte, quería que supieras algo. Gracias por acompañar mi infancia. Cuando sea grande me voy a acordar de muchos goles tuyos, pero sobre todo me voy a acordar de la felicidad que me hiciste sentir".
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