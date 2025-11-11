Olga rechazó a la China Suárez y estallaron los memes a favor de Wanda Nara: mirá

Los memes tras el rechazo de Olga a la China Suárez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/poxelse/status/1988361712035041304&partner=&hide_thread=false no la quería nadie pic.twitter.com/9ZRzV45rIG — juandi (@poxelse) November 11, 2025

La China Suárez se bajó de la entrevista en Luzu TV y dieron los motivos

La China Suárez, una vez más, se convirtió en protagonista de una polémica. Es que este martes, en Luzu TV, precisamente en el programa Antes que Nadie, integrado por Diego Leuco, Mica Vázquez, Yoyi Francella y El Trinche, anunciaron una entrevista exclusiva con la actriz.

En medio de tantos comentarios y revuelo, por estas horas se supo que la nota se había cancelado por polémicos pedidos de Eugenia. Juan Etchegoyen fue el encargado de revelar los motivos de esta decisión y contó lo que le dijo Leuco en primera persona.

"Se bajó la China Suárez de Luzu. Se bajó de Antes que Nadie del programa de Diego Leuco", comenzó diciendo Etchegoyen.

china suarez

Acto seguido, reveló la palabra del conductor del programa de streaming. "La China estaba haciendo nota de prensa por una nueva ficción que está por estrenar. Se le ofreció la nota con la China a Nadie dice nada, pero el programa de Nico no tenía disponibilidad estaba con muchísimos invitados en la semana todo cerrado, entonces pensamos desde Luzu que por ahí lo mejor era o Antes que Nadie o Patria y Familia, pero la China no podía o no quería a la tarde y obviamente lo aceptamos en mi programa", explicó Diego.

Y continuó explicando: "Yo quería hacer una nota más profunda hablando de todo. Se le propuso hacer primero mano a mano conmigo a la China y dijo que no y luego un momentito de preguntas ahí en la mesa entre todos y después empezó con que si en ese momento iba a estar Nico Occhiato".

"Le dijimos que no, que Nico es otro programa, que ahora está haciendo otras cosas, que que no iba a estar, que tenía otros compromisos, que no podía estar entonces dijo, "Bueno, con Nico o nada." Y le dijimos, "Bueno, nada".

