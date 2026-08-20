Una universidad tendrá una salida exclusiva de subte
SBASE y la UADE acordaron la construcción de un acceso exclusivo al subte en las líneas C y E. El objetivo es mejorar la seguridad peatonal en la zona.
Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y la UADE firmaron un convenio de colaboración para avanzar con un nuevo acceso peatonal en las estaciones Independencia. Esta obra de infraestructura para el subte porteño comenzará a concretarse luego de haber sido fuertemente impulsada por la institución educativa durante más de una década.
Cómo será el nuevo acceso al subte en la Avenida Independencia
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El acuerdo, suscripto por el presidente de SBASE, Javier Ibáñez, y el presidente de UADE, Héctor Masoero, contempla grandes mejoras para la circulación de los peatones:
- Se construirá un pasaje que atravesará por debajo la Avenida Independencia hasta conectar directamente con la calle Lima.
- La cartelería oficial de la estación incorporará la indicación "Salida UADE" para orientar fácilmente a todos los pasajeros que utilicen la red.
- La obra incorporará un ascensor para personas con movilidad reducida que unirá el nivel subterráneo con la superficie.
Un proyecto clave para la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires
Diariamente se registran más de 30 mil viajes hacia el campus universitario debido a los tres turnos de cursada y a la gran cantidad de personas que concurren a espacios como el Microestadio, UADE Xperience, la biblioteca, UADE Housing y el gimnasio.
La ambiciosa iniciativa apunta principalmente a organizar la intensa circulación peatonal y prevenir potenciales accidentes en una de las intersecciones más transitadas. En ese nodo conviven automóviles, colectivos de pasajeros y todos los vehículos que ingresan a una estación de servicio ubicada en el mismo sector.
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