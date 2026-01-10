Orgullo total: la China Suárez celebró el gran logro deportivo de Rufina

China Rufina historia

Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a la China Suárez, pero con un detalle: aparece Wanda Nara

Mauro Icardi y la China Suárez cumplieron, este 9 de enero, el primer aniversario desde la confirmación de su noviazgo, por lo que no faltaron las declaraciones de amor y los posteos románticos, aunque uno vino con polémicas.

Fue el futbolista del Galatasaray el que se encargó de difundir su amor con un extenso mensaje y una serie de fotos. “Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado”, inició.

“Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real”, destacó el futbolista. “Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos”, añadió.

Lo cierto es que las palabras estuvieron acompañadas de un extenso carrete de fotos en los que Icardi repasó su primer año oficial junto a la actriz. Pero además hizo una declaración respecto a lo que se viene.

“Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también”, anheló el goleador, y culminó: “Hace un año dijimos 'Acá estamos' públicamente. Hoy te digo, 'Acá me quedo' para siempre. Te Amo mi @sangrejaponesa”.

Pese al romanticismo expresado por Icardi, hubo un detallo que no pasó desapercibido y que se volvió tema de debate en las redes sociales: casi como lo que fue la relación, Wanda Nara quedó en medio de esta declaración de amor.

Es que en una de las tantas imágenes que publicó el delantero, aparece junto a Suárez y puede verse el tatuaje de Wanda que por entonces lucía el futbolista en su brazo.

Si bien una vez que avanzó el divorcio y la relación con la China el delantero se tapó esa imagen de su ex, llamó la atención que no editara la foto o que eligiera otra para no dar tema de conversación.