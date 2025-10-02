Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera junto a Paulo Dybala

Oriana Sabatini

Cómo le reveló la noticia a Paulo Dybala

Oriana recordó que supo que estaba embarazada al notar su puntualidad y que la falta de la menstruación le encendió las alarmas, aunque primero lo atribuyó a los viajes. Ante la pregunta de Pepe Ochoa sobre si venían buscando un bebé, la respuesta de la hija de Catherine Fulop fue directa: ”¿Tu pregunta es si estábamos cog... a pelo? Así normalmente nacen los bebés”, lo que generó risas en el estudio y el comentario de Ángel de Brito sobre la reacción de "Ova Sabatini" (padre de Oriana).

Sobre cómo se lo dijo a Dybala, relató que lo hizo al volver de unas vacaciones. "Le dije que después del entrenamiento lo esperaba y nos hacíamos el test. Lo hicimos juntos y vimos ahí que había enganchado", y aclaró que no lloraron: "No lloramos. Fue alegría, y medio como un shock. Siento que la alegría se asienta de a poco. A mí me pasó eso. Después es tener que transitar también el duelo de una etapa que se cierra, y obviamente, los miedos lógicos de todo esto".

Oriana Sabatini

La artista reconoció que siente una enorme sensibilidad y miedos lógicos ante esta nueva etapa. “Tengo un cagazo terrible. La cabeza mil. Me sorprende porque siempre hablo con embarazadas y todas están como ‘estoy refeliz’. Yo también, pero estoy recagada”, lanzó, confesando su síndrome de Peter Pan. “El cambio de vida me cuesta mucho, cerrar una etapa. Yo tengo mucho síndrome de Peter Pan. No me gusta crecer y veo a veces a madres y la pérdida de su identidad. Esas cosas me dan miedo".

Finalmente, habló de la reacción de sus padres, a quienes les llevó una carpeta con las primeras imágenes de la ecografía. “Para mi padre es como que su vida terminó y empezó una etapa que solo tiene una función que es ser abuelo. Por ejemplo, tiene un viaje con amigos el año que viene y él ya dijo ‘No, no puedo, soy abuelo’”.