Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera junto a Paulo Dybala
La actriz y cantante brindó una entrevista en LAM donde habló de su reciente embarazo y confirmó si esperan un niño o una niña. Los detalles.
Oriana Sabatini brindó su primera entrevista tras el anuncio de su embarazo junto a Paulo Dybala, y no solo reveló el sexo de su bebé, sino que también compartió con humor los intensos malestares y los miedos que la atraviesan. En diálogo con LAM (América) desde Roma, la cantante se mostró sincera sobre la realidad del primer trimestre.
“Estoy bien. En realidad, estoy muy contenta, pero me siento fatal porque nadie me avisó que esto era así. Vomito todos los días“, comenzó diciendo Oriana, visiblemente divertida. La actriz relató lo cerca que estuvo de tener que cortar la videollamada: “Recién, Pepe Ochoa me dice ‘Vamos a un corte, por si querés ir al baño y yo en lo único que pensaba era en si iba a llegar a vomitar antes. Es que en un momento dije: ‘Por ahí voy a tener que cortar y mañana va a salir en todos los periódicos’“, se sinceró.
La revelación del género y la fecha del parto
Oriana Sabatini terminó con el misterio sobre el sexo de su bebé sin necesidad de ninguna celebración. “Me da igual que sea nena o nene. Igual, es una nena”, lanzó, provocando aplausos en el estudio.
La cantante reveló que ya tiene cuatro meses y que su fecha de parto podría coincidir con el cumpleaños de su madre. “Literalmente, tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo. Me gusta porque es pisciana, sensible”, reconoció. En cuanto al nombre, dijo: “algunos nombres anotados que me gustan desde hace mucho, pero este es un trabajo de equipo y tiene que gustarnos a los dos. Y yo soy medio cabeza dura. Si me gusta un nombre, te obligo”, detalló con humor.
Sobre los síntomas, contó con gracia los cambios en su cuerpo: "Ya hay pancita, igual, me levanto siendo una persona y me acuesto siendo otra. A medida que como, de repente se asoma más, pero me levanto y digo: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayer no estaba", relató, mencionando también los problemas de mareos.
Cómo le reveló la noticia a Paulo Dybala
Oriana recordó que supo que estaba embarazada al notar su puntualidad y que la falta de la menstruación le encendió las alarmas, aunque primero lo atribuyó a los viajes. Ante la pregunta de Pepe Ochoa sobre si venían buscando un bebé, la respuesta de la hija de Catherine Fulop fue directa: ”¿Tu pregunta es si estábamos cog... a pelo? Así normalmente nacen los bebés”, lo que generó risas en el estudio y el comentario de Ángel de Brito sobre la reacción de "Ova Sabatini" (padre de Oriana).
Sobre cómo se lo dijo a Dybala, relató que lo hizo al volver de unas vacaciones. "Le dije que después del entrenamiento lo esperaba y nos hacíamos el test. Lo hicimos juntos y vimos ahí que había enganchado", y aclaró que no lloraron: "No lloramos. Fue alegría, y medio como un shock. Siento que la alegría se asienta de a poco. A mí me pasó eso. Después es tener que transitar también el duelo de una etapa que se cierra, y obviamente, los miedos lógicos de todo esto".
La artista reconoció que siente una enorme sensibilidad y miedos lógicos ante esta nueva etapa. “Tengo un cagazo terrible. La cabeza mil. Me sorprende porque siempre hablo con embarazadas y todas están como ‘estoy refeliz’. Yo también, pero estoy recagada”, lanzó, confesando su síndrome de Peter Pan. “El cambio de vida me cuesta mucho, cerrar una etapa. Yo tengo mucho síndrome de Peter Pan. No me gusta crecer y veo a veces a madres y la pérdida de su identidad. Esas cosas me dan miedo".
Finalmente, habló de la reacción de sus padres, a quienes les llevó una carpeta con las primeras imágenes de la ecografía. “Para mi padre es como que su vida terminó y empezó una etapa que solo tiene una función que es ser abuelo. Por ejemplo, tiene un viaje con amigos el año que viene y él ya dijo ‘No, no puedo, soy abuelo’”.
