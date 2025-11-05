Oriana Sabatini reveló que perdió un embarazo junto Paulo Dybala

Luego la actriz reveló: “Es re loco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término”.

Para evitar profundizar al respecto, la hija de Cathy Fulop salió del tema con la simpatía que la caracteriza:“ Siento que Olga me hace fértil”. La confesión tomó por sorpresa a todos en el estudio y generó un momento de emoción.

Finalmente, la cantante adelantó que ya tiene elegido el nombre de su hija, aunque prefirió mantenerlo en secreto. “Es de una película que vi a los 15 años y dije ‘si tengo una hija se va a llamar así’. Después, armé una lista con mil nombres y cuando me llamaron para avisarme que era una nena pensé ‘¡se tiene que llamar así!’”, contó emocionada, mostrando el costado más tierno de su nueva etapa como futura mamá