Oriana Sabatini reveló que perdió un embarazo junto Paulo Dybala
Se animó a hablar del tema mientras espera su primer hija de su relación con Paulo Dybala.
Oriana Sabatini vive el momento más feliz a la espera de su primer hija junto a su marido, Paulo Dybala. La actriz y cantante y el futbolista anunciaron la feliz noticia hace unas semanas y desde entonces disfrutan de cada instante. Esta etapa la pone en un lugar distinto que desconocía hasta ahora, el de la maternidad, donde se anima a hablar de todo e incluso confesar que sufrió un triste episodio.
La actriz fue invitada a Sería Increíble (Olga), donde contó con total honestidad cuál fue su primera reacción al enterarse de que estaba esperando un bebé: "A mí no me pasó de repente que apenas me enteré que estaba embarazada era tipo '¡Qué amor!'... Me encariñé cuando empecé a entender que podía ser una persona separada a mí también. Cuando vivís casi toda tu vida odiándote, es difícil aprender a querer algo que va a nacer de tu propio cuerpo. Entender que vos podés querer algo que nace de vos es una banda".
Metiéndose de lleno en lo que pasaba por su mente, la modelo se sinceró sobre lo difícil que fue amigarse con su cuerpo gestante: "Hubo meses en los que mi cuerpo se veía igual que cuando tenía los atracones, es re difícil aceptar que no tenía atracones y era porque estaba embarazada. Lo más difícil es la pérdida de control total, tenés hambre y tenés que comer. Yo igual venía haciendo tratamientos, por lo que venía bastante bien. Nunca se me cruzó por la cabeza no comer como cuando hacía en mi momento de locura con el TCA".
En su nuevo rol como madre, Sabatini le prometió total honestidad a la hija que va a traer a este mundo con respecto a lo que se ve en las redes y lo que uno es: “Es una mentira todo eso. Eso fue gracias a dos horas de maquillaje y pelo, cortinas, pestañas postizas, base... No estoy así, eso no es real. Me siento fatal el 90% del tiempo”.
"Obvio que una está contenta porque tengo ganas de conocer a esta personita pero es complicado amigarte con la situación 'me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz porque estás creando a tu bebé'. Me da culpa decir las cosas en voz alta porque el bebé escucha todo, pero yo a mi hija le quiero dar el ejemplo de ser honesta y no mentir y fingir demencia", agregó.
Luego la actriz reveló: “Es re loco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término”.
Para evitar profundizar al respecto, la hija de Cathy Fulop salió del tema con la simpatía que la caracteriza:“ Siento que Olga me hace fértil”. La confesión tomó por sorpresa a todos en el estudio y generó un momento de emoción.
Finalmente, la cantante adelantó que ya tiene elegido el nombre de su hija, aunque prefirió mantenerlo en secreto. “Es de una película que vi a los 15 años y dije ‘si tengo una hija se va a llamar así’. Después, armé una lista con mil nombres y cuando me llamaron para avisarme que era una nena pensé ‘¡se tiene que llamar así!’”, contó emocionada, mostrando el costado más tierno de su nueva etapa como futura mamá
