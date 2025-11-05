Todas las producciones argentinas nominadas a los Martín Fierro Latino Miami 2025
El encuentro que premia el talento latinoamericano se celebrará el 23 de noviembre. Todos los candidatos de la gala.
El próximo domingo 23 de noviembre tendrá lugar la segunda edición de los premios Martín Fierro Latino Miami 2025, el evento que celebra el talento latinoamericano.
Organizada por APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), la ceremonia busca destacar lo mejor de la televisión, la radio y el streaming en Latinoamérica, premiando el talento, el esfuerzo y la pasión de los profesionales de la industria.
Los candidatos se revelaron este miércoles en un programa especial que se emitió en simultáneo por los canales de streaming DGO Stream y Bondi Live. El programa fue conducido en tándem por Joaquín “El Pollo” Álvarez y Ángel de Brito; y participaron la periodista de espectáculos Pía Shaw; el presidente de APTRA, Luis Ventura; y la conductora de televisión Sol Rivas.
Los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025 se podrán ver en vivo a partir de las 21:00 (hora de Argentina), por DNEWS, la señal latinoamericana de noticias presente en los canales 700 y 1700 HD de DIRECTV.
Además, se emitirá por DSHOW, la señal exclusiva dedicada a conciertos, entrevistas con artistas y videoclips, disponible en los canales 127 y 1127 HD de DIRECTV, y por SAMTV MIAMI, el canal de YouTube de Semanario Argentino Miami, productora oficial del evento.
La lista completa de los nominados
- Actualidad e Interés General
Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)
La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)
Siéntese quien pueda - Univisión (USA)
Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)
LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
- Talk Show
Carmen Gloria a tu servicio" - TVN (CHILE)
"Directo con Teuteló"- América TeVe (USA)
Desiguales - Univision (USA)
- Mejor Presentador
Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)
Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)
Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA)
Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)
Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)
- Mejor Presentadora
Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)
Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE)
Pamela David - América (ARGENTINA)
Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)
- Columnista / Cronista Exteriores
José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)
Andrea Estevez - Univisión - (USA)
Jerónimo Mura - Telemundo (USA)
Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)
- Reality Show
Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE)
Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)
La Isla - Telemundo (USA)
- Noticiero
DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)
Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)
La entrevista - EVTV Miami (USA)
América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)
Labor Periodística
Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)
Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)
Mauro Z - América TV (ARGENTINA)
- Magazine
El Medio Día - TVN (CHILE)
Directo con Teuteló - América TeVe (USA)
Tu día CANAL 13 (CHILE)
A la Tarde - América TV (ARGENTINA)
DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)
- Programa musical en TV y Plataformas
Mi nombre es - TVN (CHILE)
Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)
REALM26 - RealM26 Youtube (USA)
- Cultural y Educativo
"Los 100 años de la Torre de la Libertad' - Telemundo (USA)
Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)
De Chiclayo al Vaticano "El Camino del Papa" - Youtube(PERU)
Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas
Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)
ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)
El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)
Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)
Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)
Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)
- Viajes y Turismo TV
Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)
Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)
El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)
- Producción Integral
Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS –(LATINOAMÉRICA)
Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)
Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)
Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA)
La Casa del Kun Aguero (ESPN)
- Humor y Entretenimiento
Ahora Caigo' - TVN (CHILE)
El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)
Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)
Mejor Conducción Radio AM/FM
Diego Bas - Actualidad Radio (USA)
Carolina Resch - La Poderosa (USA)
Rodo Herrera - Radio Colonia –(ARGENTINA/URUGUAY)
- Programa de Radio AM/FM
Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)
Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)
Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)
Florida al Dia - América Radio (USA)
- Influencer
Gonzalo Gobich (USA)
Juan de Montreal (USA)
Jose Gonzalo Bulacio (USA)
Alexander Otaola (USA)
German Pinteño (ARGENTINA)
Brisa Florentín (ARGENTINA)
- Revelación
Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)
Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)
Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)
Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)
Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)
Contenido de Actualidad en Plataformas
El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)
Inmigración TV - Youtube (USA)
Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA)
- Programa Deportivo en Televisión
Modo Fútbol - Telemundo (USA)
Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA)
Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)
Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)
F90 - ESPN (ARGENTINA)
F12 - ESPN (ARGENTINA)
- Programa de Espectáculos en Televisión
SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)
Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)
Intrusos - América TV (ARGENTINA)
Contenido de Investigación Periodística en Plataformas
Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)
Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube(ARGENTINA)
Esteban Mirol (ARGENTINA)
- Latinos por el Mundo
Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA)
Roxana Salerno (USA)
Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)
Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA)
Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube(ESPAÑA)
- Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas
Mirtha Edith Gomez "Mundo Visual" (ARGENTINA)
Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)
Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)
- Canal de Streaming
Radio Zonica (ARGENTINA)
Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)
Con los amis Podcast (USA)
RealM26 (USA)
DGO STREAM (LATINOAMERICA)
Documental en Plataformas
Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)
Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)
Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - JanyGonzález Youtube(USA)
Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA)
Programa Infantil en TV y Plataformas
La granja de Zenon, Reino Infantil - Youtube - (USA)
Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)
Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)
Efecto N - "TVN" (CHILE)
- Contenido Argentino en Estados Unidos
Club Miami - TYC Sports Internacional(MIAMI)
Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)
Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)
El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)
Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas
Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)
Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA)
IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube ) (ARGENTINA)
- Contenido Deportivo en Plataformas
Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)
Copa potrero (ESPN Argentina)
Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)
- Contenido de Espectáculos en Plataformas
Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA)
All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)
Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)
Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)
