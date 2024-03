Oriana Sabatini mostró un insólito talento a pocos meses de casarse con Paulo Dybala

Entonces, la actriz y cantante eructó por el lapso de 5 segundos y sorprendió a todos en el estudio, generando una particular reacción de Homero Pettinato: "No puede ser, no puede haber eructado así". Incluso, su madre, Catherine Fulop, le dejó un mensaje en las redes a Oriana Sabatini: "Jajajajajaa, ¡la amo! Esa es mi hija".

oriana erupto

La boda con Paulo Dybala: cuándo será

Oriana Sabatini y el campeón del mundo Paulo Dybala celebrarán su boda el próximo 20 de julio con una gran fiesta que tendrá entre los invitados a grandes celebridades del espectáculo argentino e internacional. La hija de Catherine Fulop reveló que será una fiesta para unos 300 invitados, por lo que todo será muy íntimo. Además, adelantó que están invitados todos los jugadores de la Selección Nacional ganadores del Mundial de Qatar 2022.

Por otro lado, Sabatini aseguró que no hay lista de regalos y que no tiene mucho de un casamiento tradicional. Por otra parte, la artista no hará espectáculos musicales en su casamiento ya que es algo que descartó desde un principio: "No quiero cantar, me quiero relajar", admitió.

La fecha estimada de la fiesta es el 20 de julio, que no se eligió por nada en particular. "Tenemos lo más importante cerrado, faltan algunos detalles. "Hasta que no esté todo cerrado", bromeó Sabatini.