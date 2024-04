Javier Milei apoyó los motivos de Oscar Martínez para no volver a la Argentina: "tiene razón"

"TIENE RAZÓN. Más de veinte años viviendo bajo las garras del populismo del Socialismo del Siglo XXI no es gratis...", lo secundó desde la red social X el presidente, Javier Milei.

Para Milei, "estimular el consumo destruye el ahorro y por ende la inversión, el crecimiento y la productividad, lo cual nos ha hecho mucho más pobre. La solución es LIBERAL!".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1778101767290437729&partner=&hide_thread=false TIENE RAZÓN

Más de veinte años viviendo bajo las garras del populismo del Socialismo del Siglo XXI no es gratis... estimular el consumo destruye el ahorro y por ende la inversión, el crecimiento y la productividad, lo cual nos ha hecho mucho más pobre.

La solución es LIBERAL !!! https://t.co/fJ2cxSiHQB — Javier Milei (@JMilei) April 10, 2024

Qué dijo Oscar Martínez sobre los índices de pobreza en Argentina

Argentina "era un país extraordinario", resaltó Martínez al citar la "movilidad social ascendente, una esfera pública modelo a nivel mundial, vino (Albert) Einstein en el '57 a estudiar el fenómeno educacional argentino, teníamos una salud pública de una calidad superior".

oscar martinez

"El índice de pobreza cuando llega Alfonsín en el 83 era del 5% y era una pobreza que no era indigencia, no era marginalidad. No había la descomposición social que se fue produciendo después. Y hoy tenemos casi un 60% de pobreza. Una pobreza vergonzante, lastimosa, hay hambre. El nivel cultural general ha bajado estrepitosamente. No hay un solo índice que tomes que no estemos peor”, continuó Martínez.