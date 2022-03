Así fue la pelea de Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar de 2016

Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, había amenazado con boicotear los Premios Oscar en repudio a la falta de actores afroamericanos nominados.

En su monólogo, Chris Rock lanzó: “Jada dijo que no iba a venir. Yo estaba como, '¿No está en un programa de televisión? ¿Jada va a boicotear los Oscar?' Que Jada boicotee los Oscar es como que yo boicotee las bragas de Rihanna. No me han invitado".

Chris Rock's Opening Monologue

Con Will Smith presente como invitado y sin estar nominado, el comediante lanzó: "Will no fue nominado por La verdad duele. Lo entiendo. Te enfadas. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por ‘Wild Wild West’".

Esta frase hizo referencia al dinero que había ganado el actor en 1999 por la película de Barry Sonnenfeld.

Esa vez fue Jada Pinkett Smith la que respondió: "Son gajes del oficio, querido. Pero hay que seguir avanzando. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”.