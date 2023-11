Osvaldo Laport y Miriam Lanzoni en exclusiva: "En la humanidad estamos frágiles de acompañamiento"

Miriam Lanzoni y Osvaldo Laport, mano a mano con minutouno.com

Con gran alegría y emoción, tanto Miriam Lanzoni y Osvaldo Laport presentaron "Partida: la verdad no le teme a nada" contando cómo fue, en especial para Lanzoni, retratar su propia historia en el cine. "Venía escribiendo esta historia mucho antes que supiera que iba a ser una película, entonces nació de un lugar tan verdadero que empecé a escribir y después nació la necesidad de que sea una película y visibilizar de esta manera esta historia", comenzó diciendo.

En cuanto a Osvaldo Laport, él habló de la responsabilidad de retratar en el cine, con su profesión como actor y encontrándole una esencia distinta, a Luis, su personaje y quien también es el padre de su gran amiga, Miriam Lanzoni. "Bueno, obviamente que fue una responsabilidad, un compromiso desde siempre, más allá del personaje que fuese. Pero en este caso en particular, el vínculo me llevó a estar como mucho más sensible a este Luis porque estamos hablando del papá de mi amiga, el papá de Miriam y entonces aquí había que ser muy honesto, había que ser verdadero y más allá de los recursos que uno pueda tener como actor para algunos textos, aquí había algo muy importante que es una historia, que es un hecho real y entonces la responsabilidad es diferente".

Y, seguido a esto, los actores explicaron la emoción que se siente, en esta actualidad, poder transmitir historias de este tipo que, a pesar de que muchas veces no son bien vistas, suceden y son reales. "En la humanidad estamos huérfanos, estamos frágiles de acompañamiento y la vida es eso, compartir y acompañarnos. Entonces, que tú puedas exteriorizar y sensibilizarte es de lo que trata la película. De ser un pilar o un granito de arena en esta bregada que venimos realizando un puñado mayor por una sociedad más inclusiva", dijo Osvaldo Laport en exclusiva para minutouno.com.

entrevista lanzoni laport

A esto, Miriam Lanzoni le sumó: "Si, y como habrás podido ver en la película, si bien relata la historia que sufrió esta mujer y el calvario que le ha tocado vivir, el hincapié está puesto en su presente, en cómo ella sale y fundamentalmente que ella sale adelante acompañada de este hombre y a mi me pareció súper importante remarcar, en este caso, el personaje de Osvaldo porque fue clave. Y es el motivo por el cual yo estoy hoy acá y puedo hablar y tengo la fortaleza que tengo. Este hombre me forjó así. Entonces, me parece importantísimo, digo mi madre y mi padre, pero principalmente en ese camino fue clave".

"Mi mamá tuvo la fuerza para salir, pero no sé si le daba ya la capacidad para seguir adelante si no aparecía esta pieza única, clave que fue mi padre. Por eso me parece hermoso remarcar eso, la luminosidad que tiene esta historia, que se ve la luz al final del camino", destacó también Lanzoni con una emoción y empatía avasallante. Luego de esto, los intérpretes hablaron de una escena en particular en el final en la que Lucila Gandolfo, la intérprete de Susi y Osvaldo Laport, en la piel de Luis, resaltan la importancia del acompañamiento en medio de los traumas y los miedos.

"Esa escena, por dios, yo se lo dije a Osvaldo apenas vi la escena, que la vi cuando la estaban filmando. Ese día no le dije nada porque yo no podía parar de llorar, pero tiene un nivel de profundidad, de emotividad, de fuerza, de amor y él solamente le expresa eso, que lo que más le duele es que pasó todo esto sola. Y yo no estaba ahí, esa escena es para mi la mejor", rescató Miriam Lanzoni a lo que Laport destacó hacia su compañera: "Gracias por permitirme transitar esta historia tan personal y ese personaje que es tu papá, gracias".

Asimismo, Miriam le habló directamente a la gente luego de este momento: "Yo creo que la gente la tiene que ir a ver porque es una película preciosa, que deja tanto y repito, es luminosa. Si bien la temática se mete en este lugar, es súper luminosa, esperanzadora, es una preciosa película". Por otro lado, Lanzoni destacó la figura de Luis y la representación de todos esos hombres que sí suelen acompañar a aquellas víctimas: "Yo quería que represente a todos esos hombres que acompañan, que brindan su amor y que están tan comprometidos como cada una de nosotras en esta lucha porque me parece importantísimo remarcar eso, no es que esta lucha es sólo de nosotras".

"Es un tema tan sensible, tan frágil porque también quiero rescatar a tu papá. Él también fue víctima, pero no Luis, el progenitor, porque no dejó de ser una víctima frente a lo que uno carga y trae que es eso de la mochila de la vida. Por eso también está bueno esto de poder exteriorizar, blanquear, decir, gritar, para que tampoco existan más víctimas", agregó Osvaldo Laport con suma empatía.

Por su parte, para cerrar, los actores lograron destacar la importancia de poder realizar películas de este tipo en el cine argentino, en especial en un momento en el que se vio tan amenazado a nivel político. Y remarcaron por qué la gente debe ir a ver estas películas sin temerles. "Es nuestro, se hace acá, en el cine no sólo trabajamos los que estamos frente a cámara, sino que hay cantidad de gente laburando atrás, es una fuente de trabajo principalmente y de expresión y todo lo que sea expresión en el arte me parece que no debería tener ateos", dijo Lanzoni.

"Hay algo maravilloso que está sucediendo que lo estoy viviendo yo como laburante del arte en esta etapa de mi vida donde estoy haciendo, por suerte, cine y de pronto me encuentro en provincias, en lugares donde te encontrás con mucho profesionalismo, mucho talento, mucho entusiasmo y donde es necesario la creación de fuentes de laburo, de polos audiovisuales en diferentes provincias y ciudades porque hay muchísimo talento y trabajo anónimo que uno desconocía. Entonces, que de pronto el cine se haga en el Chaco, La Rioja, en Paraná, en el Sur como vine anoche, eso habla de más allá de lo federal, el confiar en nuestro arte", remarcó Laport. A esto, Lanzoni cerró:

"El cine promueve el turismo porque muestra todo nuestro país maravilloso que tenemos. Uno nunca sabe a dónde viaja una película, entonces vos capaz filmaste una película en Paraná y mañana capaz se muestra en un festival en Berlín o en Croacia y termina siendo visibilizado un paisaje nuestro así de esa manera tan noble, digo nuestras costumbres, la idiosincrasia, es maravilloso eso. Así que, cómo no se va a apoyar algo que es nuestro, digo, apoyamos un mundial, cómo no vamos a apoyarlo".