Reseña de "Partida", una emocionante historia de superación con Miriam Lanzoni y Osvaldo Laport

Y, si bien a simple vista "Partida" parece una historia superficial, en realidad no lo es. Es un duro retrato verdadero de una historia que, a pesar de que la pasó una mujer, también la viven muchas de ellas en la actualidad. La violencia de género es un hecho y no es solamente actual, sino que viene desde hace tiempo. El dolor, la tristeza, la desesperación y la culpabilidad son el pilar fundamental de esta película dirigida por Diego Suárez, pero con una idea original de Miriam Lanzoni.

Porque, si hay algo para destacar es que la cinta es la historia verdadera de la madre de la actriz y también de ella. "Yo soy tu testigo", dice Maru, el personaje de Lanzoni, en algún momento de la película y, al hacerlo, lo hace con tanta naturalidad, excepcionalidad y un profundo sentimiento de empatía que es verdaderamente emocionante. La actuación de Miriam sobrepasa lo sublime, va mucho más allá porque es intensa y penetrante agudizando el dolor, la desesperación de la cercanía a tal tipo de violencia, pero también la fortaleza y la empatía, porque así está desarrollado su personaje y su historia de vida.

image.png Miriam Lanzoni en "Partida"

Sin embargo, en esta película también es más que destacable el papel de Lucila Gandolfo. La interpretación de Susy está marcada por el dolor, los traumas, la impotencia, pero sobre todo por la preocupación. La intención de no volver a un lugar en el que vivió un infierno, la intención de proteger a sus hijos y, por sobre todo, a las mujeres atrayéndolas a esa búsqueda de sostén y ayuda. Su personaje, su historia, su trabajo, son dolorosos de ver, pero también admirables y más que nada un ejemplo para despejar dudas: la violencia existe, la violencia está y la viven miles de mujeres.

image.png Lucila Gandolfo en "Partida"

Pero, además de ellas dos y el resto del elenco, quien a mi parecer se llevará todas las miradas del público es Osvaldo Laport. En esta ocasión el actor le da vida a Luis, la nueva pareja de Susy y quien crió tanto a Maru como a su hermano conociendo el pasado de la protagonista y sin importarle la procedencia de los jóvenes. Y, al igual que el resto de los personajes, Luis existe, Luis es parte de la vida de Miriam Lanzoni y es un sostén inigualable, es su padre. Tal y cómo se lo vio a Laport en este personaje que fue retratado de una forma tan especial, excelsa y majestuosa que destaca.

Si bien Osvaldo Laport es uno de los actores más icónicos de la industria, en esta ocasión pasa a ser, en términos técnicos, "la coestrella" y no se corre. En esta película la mujer es la cruda, dolorosa y bien retratada protagonista, pero más allá de eso, él sabe reivindicar la figura masculina con una interpretación que pone en la cima a esa figura paterna como lo es Luis. Tan conmovedor y expresivo hace una tarea fuera de lo común, pero encantadora.

image.png Osvaldo Laport en "Partida".

De todas maneras, por fuera de sus actores, si hay algo que a mi me gustó de "Partida" es que no es necesario destacar su guion, su fluidez, su desarrollo. En esta historia los tiempos están adaptados a los tiempos que cada víctima necesita para hablar. Quizás, para una persona que no siente empatía o que no sufrió o no sufre este tipo de violencia no es una película rápida o fluida, pero en realidad sí lo es. De hecho, es tan real que al jugar con la clareza del contenido que te adentra aún más en la historia.

Por eso y por su nivel de emoción, su sensibilidad y el golpe de realidad que resulta ser, "Partida: la verdad duele" es de esas películas que no se pueden perder. Esas historias que llegan al alma con pura sensibilidad, delicadeza y una gran predisposición a la hora de intentar dejar un mensaje, especialmente para los más jóvenes. Una historia que debe conocerse para así evitar muchas otras.