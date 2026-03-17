Otro comentario racista en Gran Hermano: qué dijeron y cuál fue la decisión de la producción

La edición actual de Gran Hermano volvió a estar en el centro de la polémica tras otro comentario racista de una de sus participantes. Según varios videos que se viralizaron, durante una conversación en la cocina, Cinzia Francischiello se refirió a otra compañera con una frase de fuerte carga racial: “Esclava inmunda”. La contundencia de la expresión provocó que la producción interrumpiera abruptamente la transmisión en vivo, un gesto que rara vez se ve y que confirma la sensibilidad del caso.