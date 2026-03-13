El descargo de Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano Generación Dorada: qué dijo

A pesar de la virulencia del intercambio inicial, el clima del debate experimentó un cambio de ritmo cuando Carmiña intentó ensayar una tregua. En un intento por disipar el enojo de su colega y bajar el tono de la confrontación, la periodista apeló a la cotidianeidad que las une fuera de las cámaras.

En un gesto que buscó humanizar el vínculo, la expulsada elogió la figura de Pérez y reveló que comparten el mismo espacio de entrenamiento. Aseguró que "no quiere pelear, que van al mismo gimnasio y que quiere ser como ella", buscando cerrar la brecha personal que se había abierto en medio de una de las noches más polémicas de esta edición.

A pesar de este intento de buena voluntad, el análisis sobre lo sucedido entre ella y Mavinga dejó una herida abierta en el programa, ratificando que esta temporada de la Generación Dorada no dejará espacio para la indiferencia.