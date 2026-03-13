El descargo de Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano Generación Dorada: qué dijo
La ex jugadora del reality de Telefe apuntó contra los panelistas del programa, pero también aprovechó el momento para hundirse aún más.
El universo de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa sus horas más críticas. Tras la drástica decisión de la producción de expulsar a Carmiña debido a sus expresiones racistas contra Mavinga, la exparticipante se enfrentó al panel de especialistas en una gala marcada por la hostilidad y el debate ético. Lo que debía ser un análisis de su salida terminó convirtiéndose en un enfrentamiento directo entre la periodista paraguaya y Sol Pérez.
La atmósfera en el ciclo conducido por Santiago del Moro se percibía eléctrica desde el inicio. Los analistas buscaban desmenuzar las razones detrás del comportamiento de Carmiña dentro de la casa, pero la resistencia de la expulsada a las críticas encendió la mecha de una discusión que escaló rápidamente en decibeles.
El conflicto estalló cuando Sol Pérez intentó cuestionar la gravedad de los dichos de la comunicadora. La interrupción no fue bien recibida por la paraguaya, quien, lejos de mostrar una actitud conciliadora por su reciente salida forzosa, arremetió contra la labor profesional de la panelista.
"¿Comentario cancelable? Pero me parece que esto…", alcanzó a pronunciar Pérez antes de ser cortada por el grito de Carmiña, quien lanzó un ultimátum en vivo: "¿Me van a dejar hablar o me voy, chicos? No sabés ser panelista: cuando alguien responde, esperás a que termine de responder".
La respuesta de la abogada y panelista no se hizo esperar. Visiblemente molesta por la imposibilidad de desarrollar su idea y por los ataques personales, Pérez realizó una dura radiografía sobre la actitud de su interlocutora: "Sos una radio, y no paras de hablar. Nosotros estamos acá también para opinar. Somos analistas. Está bien, habla sola. Eso te deja parada en como sos, te describe a vos".
A pesar de la virulencia del intercambio inicial, el clima del debate experimentó un cambio de ritmo cuando Carmiña intentó ensayar una tregua. En un intento por disipar el enojo de su colega y bajar el tono de la confrontación, la periodista apeló a la cotidianeidad que las une fuera de las cámaras.
En un gesto que buscó humanizar el vínculo, la expulsada elogió la figura de Pérez y reveló que comparten el mismo espacio de entrenamiento. Aseguró que "no quiere pelear, que van al mismo gimnasio y que quiere ser como ella", buscando cerrar la brecha personal que se había abierto en medio de una de las noches más polémicas de esta edición.
A pesar de este intento de buena voluntad, el análisis sobre lo sucedido entre ella y Mavinga dejó una herida abierta en el programa, ratificando que esta temporada de la Generación Dorada no dejará espacio para la indiferencia.
