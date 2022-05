Pablito Ruiz denunció que sufrió explotación infantil en "Festilindo"

ablito Ruiz reapareció y contó la explotación infantil que sufrió con sus ex compañeros de programa Festilindo. “Tardaron mucho en volver porque hubieron muchas cosas, por empezar no nos dejaban usar el nombre porque Emiliano que es uno de los hijos de Ciro Dante era dueño de toda la marca y nos metió una traba que no podíamos usar ese nombre, ni siquiera el nombre de Somos Festi, nos pusieron muchas trabas para que podamos estar juntos cantando en el escenario pero nuestra imagen no la pueden prohibir”, dijo el intérprete.