Pablo Alarcón enfrenta una millonaria demanda tras el accidente que lo involucró en Chacarita
El actor, de 79 años, fue denunciado por daños y por haber manejado con problemas cardíacos y el registro vencido.
Pablo Alarcón atraviesa un momento judicial delicado luego del accidente vial que protagonizó el pasado 22 de julio en plena Avenida Córdoba, a la altura de Concepción Arenal, en el barrio porteño de Chacarita. El reconocido actor perdió el control de su vehículo tras sufrir una descompensación al volante, lo que derivó en una colisión que involucró a otros automóviles.
El hecho, además de generar preocupación por su estado de salud, ahora le valió una demanda millonaria. En aquel momento, las primeras versiones hablaban de un posible ACV, pero los médicos del Hospital Fernández descartaron esa hipótesis y confirmaron que Alarcón había sufrido un síncope, es decir, una pérdida momentánea de conciencia relacionada con su delicado cuadro cardíaco.
El artista permaneció internado algunos días, bajo observación, antes de recibir el alta. Cabe recordar que a comienzos del año había sido sometido a una cirugía a corazón abierto, por lo que su estado de salud ya era frágil.
La demanda que enfrenta Pablo Alarcón tras el accidente en Chacarita
Los dueños de los vehículos afectados en el accidente presentaron una demanda civil por una suma cercana a los 21 millones de pesos. Reclaman el pago de los daños materiales, la pérdida de uso de los autos y la disminución en su valor de reventa. Sin embargo, el planteo judicial no se limita a lo económico: los damnificados apuntan a una presunta negligencia del actor por haberse puesto al volante pese a sus antecedentes médicos.
En el escrito judicial, los abogados sostienen que “conducir un vehículo a los 79 años con un historial cardíaco es un factor de riesgo que agrava la responsabilidad”. Además, señalan que el artista tenía su licencia vencida y que había recibido una negativa para su renovación por cuestiones médicas, lo que agrava su situación.
Según se reveló en el programa A la tarde, los letrados argumentan que el marco legal “protege a los terceros inocentes” y que el costo del daño debe recaer sobre quien genera la situación riesgosa. En medio de este panorama, allegados al actor remarcaron su precaria situación económica y sostienen que el reclamo “es desmedido y busca aprovechar su fama”.
Por ahora, la causa continúa en trámite y Alarcón deberá enfrentar no solo las consecuencias legales, sino también un debate público sobre la seguridad vial y los límites de conducir con problemas de salud.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario