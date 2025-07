Pablo Alarcón rompió el silencio tras su operación: cómo se encuentra

Alarcón profundizó en su relato sobre el procedimiento médico y su estado actual: “Estoy tranquilo y no tengo ninguna diferencia de vida ahora que tengo este marcapasos. Ayer llegó el marcapasos y hoy me lo pusieron y no siento ninguna diferencia. No siento nada. Esto actúa cuando bajan las frecuencias cardíacas. Es como un bolsillo que te ponen en el pecho y emite pulsaciones”. El actor enfatizó que la presencia del dispositivo no altera su cotidianidad, sino que actúa como un regulador.

“Se pone en funcionamiento cuando el corazón baja las pulsaciones. Estoy bien, leyendo, hablando por teléfono y estoy comiendo, tengo hambre y tengo ganas de irme de la internación”, agregó Pablo, mostrando su buen ánimo y su deseo de retomar sus actividades. Alarcón también brindó más detalles sobre la cirugía a la que se sometió.

El actor expresó su entusiasmo por volver a la rutina: “Quiero recomenzar la gira con Claribel Medina y nos vamos para La Pampa”. Recordando el incidente que lo llevó a la internación, señaló: “Este accidente fue el martes pasado y yo estaba feliz y contento y me pasó esto. Sentí que se me iba la cabeza. Se me cerraban los ojos y por suerte no venía ningún coche que me impida el paso”, valorando que no hubo consecuencias mayores.

Finalmente, concluyó con una descripción del procedimiento: “La operación duró hora y media o dos horas con anestesia local y una anestesia general inducida. Terminó la operación y estaba despierto como ahora. Es un bolsillito de dos centímetros y cuando el corazón no responda le marca la pulsación y le dice despertate”. Sus palabras transmiten tranquilidad y una pronta recuperación, con el horizonte puesto en sus compromisos artísticos.