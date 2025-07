Pablo Alarcón se descompensó mientras manejaba y chocó contra varios autos

Embed - PABLO ALARCÓN tuvo un ACV mientras MANEJABA

El hecho ocurrió este martes a las 12.30 en avenida Córdoba la 6000, a la altura de Concepción Arenal, cuando el auto que manejaba el actor perdió el control e impactó contra otros vehículos que se encontraban estacionados.

Hacia el lugar se dirigió personal policial de la Comisaría Vecinal 15A, quienes constataron que el actor se había descompensado mientras manejaba y esto fue lo que provocó el accidente.

El artista fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Fernández con diagnóstico de desmayo, sin riesgo de vida.

A nivel profesional, el actor se encuentra haciendo la obra de teatro “Es complicado” junto a Claribel Medina, su expareja y madre de sus hijas. Habían regresado a los escenarios en mayo y tenían pautada una gira para agosto.

El actor había atravesado un crítico problema de salud que lo obligó a someterse a una cirugía a corazón abierto debido a una válvula obstruida. Permaneció varias semanas en terapia y llegó a perder 12 kilos.

“Tuve un accidente, que le puede pasar a cualquiera. Pensaba que era un resfrío, me llevaron al Hospital Tornú, me llevaron al IMAC y ahí descubrieron que tenía un problema en el corazón y una válvula tapada”, contó Alarcón en agosto del año pasado invitado al programa Almorzando con Juana Viale.

"Sentía que estaba engripado. Decidieron tratar la neumonía y después me operaron del corazón, me cambiaron una válvula y me hicieron un bypass, eso demoró tres meses", continuó.

"Me hicieron una operación a corazón abierto. Mis pensamientos eran ‘¿me voy a morir o no me voy a morir?’. Después dije que era una experiencia que tenía que pasar con los ojos bien abiertos”, sumó y remató: “Fue interesante, pero no lo quiero volver a pasar. Ya lo aprendí”.