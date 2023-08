Delicado momento: grabaron a Pablo Alarcón actuando a la gorra

"Yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, necesito ganar dinero para vivir”, sostuvo. A través de sus redes sociales, convoca a sus seguidores para poder verlo en Recoleta cada domingo.

pablo alarcon a la gorra

Incluso, detalla que se trata de una obra de 15 minutos que realiza por la tarde en Plaza Francia. Adrián Pallares señaló que Pablo Alarcón hace “teatro clásico” con “una crítica social, de la corrupción y los políticos”.

”Era algo que me faltaba en mi vida hacer”, reconoció el actor argentino.

Tras contar que no tiene trabajo, explicó: “Me pareció una muy buena oportunidad esta, que tengo tiempo. Ha llegado la miseria a un límite importante. No se asombren que estoy trabajando a la gorra, (sino) de lo mal que está el país”, manifestó.