Pablo Alarcón pide dadores de sangre: deberá ser operado del corazón

Una de las hijas que el actor tuvo con Claribel Medina sostuvo: “Amigos de Instagram, papá no puede hablar por eso habla su hija. Estamos buscando 12 donadores de sangre; papá los necesita. Por favor, si pueden ir a donar, les vamos a dejar las direcciones…”

pablo alarcon

El pedido de Pablo Alarcón en este mal momento

“¡Hola, amigos! Estamos necesitando 12 dadores de sangre. Para los que no saben, mi nombre real es Rodolfo Francisco Marabotto, así que es muy importante que al donar digan ese nombre”, menciona al texto que acompaña el video.

La emoción de Claribel Medina por la situación

La actriz explicó acerca del estadio de su expareja: “Saben que a él le gusta mucho el humor y quiso poner en este video algo que terminó preocupando mucho más a todo el mundo. Probablemente me rete a mí cuando me vea en el día de hoy, lo digo de buena manera por la familia que somos, probablemente me diga algo, pero nobleza obliga a explicarle a la gente su situación".

Y agregó: "A partir de este video, mucha gente entendió que no era tan grave lo que estaba pasando o que realmente él no se siente lo mal que se siente. La realidad es que el humor de los artistas transformando en humor las cosas es algo muy particular y solemos reírnos de las situaciones más difíciles”.

Medina se quebró al aire al expresar su preocupación por el delicado cuadro que atraviesa su exesposo y padre de sus dos hijas, que luego de 14 días de internación, deberá someterse a una operación cardíaca.