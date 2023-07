El Mago Sin Dientes pagó 250 mil pesos para estar en los Martín Fierro y le llovieron propuestas

"Yo quería estar en la fiesta. Y lo único que hice fue hacer un auspicio. En el programa de mano que se entrega a los asistentes, tuve la posibilidad de que estuviera mi publicidad. Obviamente, pagué. Pero te explico: muchos hablan de los 250 mil pesos, que son reales. Y yo no tengo problema en decirlo. Porque 250 mil pesos, hoy, son 500 dólares. Y eso es lo que cobro yo por un show", apuntó.

Y continuó: "¿Sabés cuántos shows me salieron por haber ido al Martín Fierro? El teléfono, entre ayer y hoy, me estalló. No te miento: ya hay diez reservas. Y una fue la inversión. O sea, yo invertí un show y gané nueve".

Cómo hizo para alojarse en el Hotel Hilton de Buenos Aires

En principio contó que pagó 87.745 pesos y prosiguió: “Dos semanas antes llamé por teléfono al hotel para hacer una reserva a través de la tarjeta de crédito. Y me la tomaron. Así, yo me aseguré estar en el lugar. Y eso, para mí, fue una inversión”.

Pero por arte de magia, ni siquiera tuvo que pagar la habitación del hotel por un favor que le hizo a una fanática de Mirtha Legrand: “Te digo algo. Ayer, en la fiesta, estaba haciendo un vivo con mi celular. Y, automáticamente, me pagué la habitación”, continuó contando. Y añadió: “Yo estaba invitado y este cartelito es el que estaba en la mesa. Fijate que dice: ‘Pablo Cabaleiro’. Una persona me dijo: ‘Pablo, si me conseguís el cartelito de Mirtha Legrand, yo te pago la habitación’”

Y sí, lo consiguió.

