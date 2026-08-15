Argentina es el segundo país con más inflación en la región: solo lo supera Venezuela

El país caribeño lideró la tabla con una variación del 19,9% en el séptimo mes del año, una cifra que duplica holgadamente al resto de la región. Pero el dato más revelador surge al comparar a la Argentina con el tercer puesto: Guatemala registró un 0,66% mensual, es decir, más de tres veces menos que el IPC argentino. En términos anualizados, la diferencia se profundiza: el 2,1% mensual local equivale a un 28,3% interanual, mientras que la tasa guatemalteca se ubica en el 8,4%.