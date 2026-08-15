Argentina es el segundo país con más inflación en la región: solo lo supera Venezuela
El IPC argentino subió al 2,1% en julio y colocó al país en el segundo puesto regional, con una brecha que supera el triple respecto al resto de las economías de Latinoamérica.
El dato de inflación de julio, difundido por el Indec, reubicó a la Argentina en el tablero regional de precios. Tras tres meses de desaceleración, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aceleró 0,2 puntos porcentuales y trepó al 2,1% mensual, lo que ubica al país en el segundo lugar del ranking inflacionario latinoamericano, apenas detrás de Venezuela. Javier Milei prometió en 7 ocasiones que la inflación de agosto estaría en "0", pero los datos de julio (y la tendencia) muestran que eso no ocurrirá.
El país caribeño lideró la tabla con una variación del 19,9% en el séptimo mes del año, una cifra que duplica holgadamente al resto de la región. Pero el dato más revelador surge al comparar a la Argentina con el tercer puesto: Guatemala registró un 0,66% mensual, es decir, más de tres veces menos que el IPC argentino. En términos anualizados, la diferencia se profundiza: el 2,1% mensual local equivale a un 28,3% interanual, mientras que la tasa guatemalteca se ubica en el 8,4%.
Por detrás de Guatemala se ubicaron Perú (0,29%), República Dominicana (0,20%), Colombia (0,17%), Honduras (0,15%), Chile (0,10%), Brasil (0,07%), Uruguay (0,07%) y México (0,03%). Todos estos países mostraron variaciones por debajo del medio punto porcentual, un escenario de precios contenido que contrasta fuertemente con la dinámica argentina.
En las antípodas de esa tendencia, un puñado de naciones registró caídas generalizadas de precios durante julio. Nicaragua lideró las bajas con -0,07%, seguida por Paraguay (-0,10%), Panamá (-0,30%), Costa Rica (-0,47%) y Bolivia (-2,79%), que exhibió la mayor deflación mensual de toda la muestra.
El Gobierno argentino atribuyó la aceleración inflacionaria a factores estacionales vinculados al receso invernal y al impacto del aumento internacional del petróleo. Desde el oficialismo insisten en que la convergencia hacia niveles internacionales es cuestión de tiempo, siempre que se sostenga la política económica actual. Sin embargo, la brecha con los principales socios regionales sigue siendo abultada: mientras el IPC argentino alcanzó el 2,10%, la gran mayoría de los países vecinos no superó el 0,66% mensual, y varios de ellos transitaron por terreno deflacionario.
Al cierre de esta nota, Cuba, El Salvador y Ecuador aún no habían publicado sus datos oficiales de inflación correspondientes a julio.
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