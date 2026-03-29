Pablo Echarri finalmente se sumó a Instagram: la foto íntima que oficializó su cuenta
Caro Marfioti, la asesora de vestuario del actor y de su esposa, Nancy Dupláa, fue la encargada de dar la noticia en sus redes sociales. Nancy también compartió la imagen. Los detalles.
En una era donde la presencia en las plataformas digitales parece ser un requisito implícito para las figuras públicas, Pablo Echarri se mantenía como uno de los pocos "rebeldes" que lograba preservar su cotidianidad lejos de los algoritmos. Sin embargo, el hermetismo llegó a su fin. Tras años de esquivar sistemáticamente las redes sociales, el reconocido actor y productor argentino ha decidido dar el paso oficial y ya cuenta con un perfil verificado en Instagram, transformándose en la noticia del momento dentro del espectáculo local.
La primicia no fue anunciada por el propio artista a través de un comunicado tradicional, sino que llegó de la mano de un círculo íntimo que conoce bien los tiempos del matrimonio. La encargada de dar la bienvenida pública al "galán" fue Caro Marafioti, la reconocida asesora de vestuario que cobró gran notoriedad por asesorar a Fabiola Yáñez durante su etapa como primera dama, y quien mantiene una estrecha amistad de años con Nancy Dupláa y el propio Echarri.
A través de sus historias, Marafioti compartió una fotografía donde se ve al matrimonio de actores radiante, confirmando que la resistencia digital de Pablo había terminado. "Este galán finalmente se sumó a Instagram", escribió la estilista sobre la imagen, etiquetando formalmente la nueva cuenta del actor para que sus seguidores pudieran identificar el perfil auténtico entre tantas cuentas de fanáticos existentes.
Este movimiento estratégico pone fin a una larga etapa en la que Echarri prefería comunicarse únicamente a través de entrevistas en medios tradicionales o participaciones esporádicas en la red social X (anteriormente Twitter), donde solía centrar sus intervenciones en cuestiones políticas o gremiales. Su llegada a la plataforma de Meta marca una nueva etapa en su relación con el público, permitiendo un contacto más directo y visual.
Bajo el usuario @pabloecharri1, el actor ha comenzado a construir su huella digital con la cautela que lo caracteriza. Hasta la fecha, el perfil cuenta con apenas 9 días de antigüedad y refleja una intención clara: utilizar la red social como una herramienta de difusión para su carrera. Con solo tres publicaciones en su muro, queda en evidencia que Echarri no busca, al menos por ahora, convertirse en un influencer de su vida privada.
Las imágenes compartidas hasta el momento están estrictamente vinculadas a sus proyectos laborales, funcionando como un porfolio actualizado de sus compromisos en la industria audiovisual y teatral. A pesar de este inicio medido y profesional, la cuenta ya ha comenzado a cosechar miles de seguidores que celebran la posibilidad de interactuar con uno de los intérpretes más emblemáticos de la televisión argentina.
La presencia de Nancy Dupláa en este proceso ha sido fundamental. La actriz, que es una usuaria activa y experimentada de Instagram, funciona como el puente natural para que Pablo se adapte a las dinámicas de las historias, los comentarios y las etiquetas. La foto compartida por Marafioti no solo oficializó la cuenta, sino que también ratificó la solidez del vínculo entre los tres, quienes comparten tanto la pasión por la moda como una amistad inquebrantable fuera de los sets.
Con esta incorporación, el "universo Dupláa-Echarri" se completa en el ecosistema digital. Restará ver si, con el paso de las semanas, el actor se anima a compartir fragmentos de su intimidad o si mantendrá el perfil de @pabloecharri1 como una vidriera exclusiva para su prestigiosa trayectoria actoral.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario