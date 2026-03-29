Pablo Echarri finalmente se sumó a Instagram: la foto íntima que oficializó su cuenta

Las imágenes compartidas hasta el momento están estrictamente vinculadas a sus proyectos laborales, funcionando como un porfolio actualizado de sus compromisos en la industria audiovisual y teatral. A pesar de este inicio medido y profesional, la cuenta ya ha comenzado a cosechar miles de seguidores que celebran la posibilidad de interactuar con uno de los intérpretes más emblemáticos de la televisión argentina.

La presencia de Nancy Dupláa en este proceso ha sido fundamental. La actriz, que es una usuaria activa y experimentada de Instagram, funciona como el puente natural para que Pablo se adapte a las dinámicas de las historias, los comentarios y las etiquetas. La foto compartida por Marafioti no solo oficializó la cuenta, sino que también ratificó la solidez del vínculo entre los tres, quienes comparten tanto la pasión por la moda como una amistad inquebrantable fuera de los sets.

Con esta incorporación, el "universo Dupláa-Echarri" se completa en el ecosistema digital. Restará ver si, con el paso de las semanas, el actor se anima a compartir fragmentos de su intimidad o si mantendrá el perfil de @pabloecharri1 como una vidriera exclusiva para su prestigiosa trayectoria actoral.