Pablo Granados se hizo una vasectomía y lo contó en las redes

En el video, el compositor explicó de forma didáctica cómo es todo el procedimiento, y aclaró: "La vasectomía no cambia ni tus orgasmos ni tu eyaculación. No afecta tus niveles de hormonas, tu deseo sexual o tu capacidad de tener una erección", y recomendó: "Si ya sabes que no querés tener más hijos, es una sabia decisión que también le quita peso a tu pareja, que no va a tener que tomar más pastillas que sí la afectan".

Qué es una vasectomía

La vasectomía es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene. Es recomendable para quienes deciden no tener hijos/as o ya tuvieron y no quieren tener más.

La intervención comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

Cuáles son los requisitos

La Ley nacional Nº26.130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía.

El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo, sólo se debe dejar una constancia por escrito después de recibir información completa y comprensible.

No hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos/as.

No protege del VIH/Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual. Por eso se recomienda la doble protección con el uso de preservativo.