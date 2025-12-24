Pablo Rago presentó sus propios Martín Fierro y sorprendió al revelar a los elegidos

martin fierro rago 6

Entre los distinguidos aparecieron Mery, señalada como “la mejor verdulera”; Nico, definido como “el chino más argentino de Palermo”; Jano, elegido “el mejor pizzero”; y Dany, reconocida como “la mejor pizzera”. También hubo premios para Javier, como “mejor encargado”; Migdalia, como “mejor cajera”; y un cierre emotivo con Juliana, la mascota del grupo, celebrada como “la mejor perrita del mundo”.

En cada mención, Rago remarcó los nombres propios por sobre los roles, subrayando la cercanía del gesto y dejando en claro la ausencia de intereses comerciales o promocionales. El reconocimiento, otorgado de manera personal y directa, puso en primer plano la dimensión humana de la propuesta.

Así, sin estatuillas ni ceremonias formales, la premiación funcionó como una puesta en valor de quienes sostienen la vida barrial desde lo cotidiano, demostrando que el verdadero premio puede estar en un gesto simple y desinteresado.