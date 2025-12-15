La polémica del Martín Fierro de Streaming 2025: programa denuncia a otro de robarle la estatuilla

Luciana Fernandez Sosa MF

Desde ese programa, explicaron que la organización del evento les indicó que podían retirarse con la estatuilla y que a Cabaret Voltaire se le entregaría otra posteriormente: "Nosotros nos fuimos antes de que terminara la fiesta y desde APTRA les dijeron que se quedaran tranquilos, que les iban a dar otra", aseguraron.

Además, señalaron que intentaron comunicarse con el equipo rosarino para definir cómo proceder con el premio compartido, pero no obtuvieron respuesta, y reiteraron que la organización se comprometió a resolver la situación entregando una segunda estatuilla.