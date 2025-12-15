La polémica del Martín Fierro de Streaming 2025: programa denuncia a otro de robarle la estatuilla
Dólar Blue y Cabaret Voltaire empataron como Mejor Streaming Federal, pero solo uno se fue del evento con el galardón.
La entrega de los Martín Fierro de Streaming 2025 quedó envuelta en una polémica entre dos programas del interior del país que empataron en una terna, y luego de que uno de ellos denunciara que el otro se llevó indebidamente la estatuilla.
Los programas Dólar Blue y Cabaret Voltaire empataron en la categoría Mejor Streaming Federal. Sin embargo, solo uno de los equipos se retiró del evento con el galardón físico, lo que desató el malestar del otro ganador.
En este contexto, Mauricio Vera, conductor de Cabaret Voltaire, usó su cuenta de X para hablar de lo que ocurrió: "A ver, este va a ser mi único statement al respecto: Si ganás un premio compartido, solo por una cuestión de decoro, antes de salir apurado galardón en mano, lo que procede es charlar entre las dos partes qué se va a hacer con la estatuilla. Gracias", sostuvo.
En la misma línea se manifestó Tomás Trapé, otro de los conductores del ciclo rosarino: "Lo más miserable de la noche fue ver a los misioneros de nuestra mesa chorearse el Martín Fierro y salir corriendo. Ni vergüenza, patético", expresó.
En medio de la controversia, la columnista Luciana Fernández Sosa salió en defensa Dólar Blue y cuestionó las acusaciones: "Si el premio era compartido, cualquiera de los dos podía llevarse la estatuilla. Bastante mala leche este post", afirmó, mensaje que fue replicado por el equipo del programa.
Desde ese programa, explicaron que la organización del evento les indicó que podían retirarse con la estatuilla y que a Cabaret Voltaire se le entregaría otra posteriormente: "Nosotros nos fuimos antes de que terminara la fiesta y desde APTRA les dijeron que se quedaran tranquilos, que les iban a dar otra", aseguraron.
Además, señalaron que intentaron comunicarse con el equipo rosarino para definir cómo proceder con el premio compartido, pero no obtuvieron respuesta, y reiteraron que la organización se comprometió a resolver la situación entregando una segunda estatuilla.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario