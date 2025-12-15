"Mi primo es así" también disparó contra Javier Milei tras ganar el Martín Fierro: "Gobierno de mierd..."

Durante su discurso, Rosemblat destacó el nivel de la terna y reconoció a sus colegas, aunque no dejó pasar la oportunidad de marcar diferencias. “Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito”, expresó, provocando diversas muecas en los rostros, aplausos y comentarios cruzados en la sala.

El descargo reflejó el tono característico de Industria Nacional, un programa que se consolidó por su mirada crítica, su identidad marcada y su fuerte llegada a la audiencia del streaming político. Con ese mensaje, Rosemblat no solo celebró el premio, sino que reafirmó el posicionamiento editorial del ciclo y de la señal Gelatina.

pedro rosemblat