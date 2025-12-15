"Mi primo es así" también disparó contra Javier Milei tras ganar el Martín Fierro: "Gobierno de mierd..."
La encargada del discurso fue Noe Custodio, quien no dudó en sumarse a las palabras de Gelatina y Futurock, que también fustigaron a la gestión libertaria.
En la noche de este domingo, se llevó a cabo la entrega de los premios Martín Fierro de Streaming, que condecoró a los creadores, programas y plataformas en este nuevo plano de comunicación. Uno de los ganadores fue "Mi primo es así", el ciclo que se emite por Olga y cuenta con la participación de Martín Rechimuzzi, Toto Kirzner, Noe Custodio y Evelyn Botto.
Tras recibir el galardón a Mejor programa semanal, Custodio fue la encargada del discurso sobre el escenario: "Muchas gracias a Martín Rechimuzzi que no está acá, está en China, muchas gracias a mis compañeros también; a Olga, que nos da el espacio y es nuestra casa; a mis chicos, a mis compañeros, a la producción, a Lauti, a Juli", comenzó agradeciendo, vestida igual que sus compañeros.
Finalmente, arremetió contra Javier Milei y su gestión: "Más allá de este programa, quiero sumarme a las palabras de Gelatina y Futurock, por supuesto, es un Gobierno de mierda, chicos, lo tenemos que decir, lo tengo que decir y perdón a todo el mundo", manifestó Noe, recibiendo la ovación de sus compañeros y de muchos presentes en la gala.
Pedro Rosemblat ganó el MF y lanzó un filoso mensaje para Carajo que dejó mudos a todos
Pedro Rosemblat fue uno de los grandes protagonistas de la noche en los Martín Fierro de Streaming al recibir el premio a Mejor programa político por Industria Nacional, el ciclo que se emite por Gelatina. Al momento de tomar la palabra, el conductor combinó agradecimiento, humor y una crítica punzante que rápidamente se viralizó.
Durante su discurso, Rosemblat destacó el nivel de la terna y reconoció a sus colegas, aunque no dejó pasar la oportunidad de marcar diferencias. “Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito”, expresó, provocando diversas muecas en los rostros, aplausos y comentarios cruzados en la sala.
El descargo reflejó el tono característico de Industria Nacional, un programa que se consolidó por su mirada crítica, su identidad marcada y su fuerte llegada a la audiencia del streaming político. Con ese mensaje, Rosemblat no solo celebró el premio, sino que reafirmó el posicionamiento editorial del ciclo y de la señal Gelatina.
