Pamela David diagnosticó a Javier Milei con Asperger y en las redes la destrozaron

Pamela David Milei

Su comentario trascendió en las redes sociales, al punto que “Pamela David” se convirtió en tendencia en X (ex Twitter) en la tarde del lunes. Junto al video de sus declaraciones, los usuarios la tildaron de “irresponsable” y de “banalizar un trastorno”, entre otras cosas.

“¿Es neuróloga o psiquiatra? No sabía que había terminado el secundario”, comentó un usuario, según publicó Exitoína. “¿Estos militaban la inclusión?”, “Qué irresponsable”, “Que ridícula, banalizando un trastorno”, fueron algunos de los comentarios.

Otro mencionó: “En qué momento Pamela David pasó a ser una persona capacitada para diagnosticar a otro ser humano con una condición como el Asperger?”.

“Qué falta de respeto para las personas con síndrome de Asperger y para el Presidente que una imbécil sin ninguna acreditación se ponga a hablar en público de un tema solamente porque el aire es gratis”, agregó otro usuario.

En cuanto al presente del Gobierno, la conductora analizó: "A veces quiero ser más misericordiosa con Javier Milei porque no creo que sea él quien toma las verdaderas decisiones. Hoy siento que Milei no es quien gobierna y por las decisiones son los grupos políticos y los verdaderos poderosos, quienes toman las verdaderas decisiones”.

“El año pasado lo di todo para que no ganara Milei porque no me gustaba su propuesta de país, el rompamos todo, rompamos el Ministerio de la Mujer. A mí me parecía muy fuerte y violenta la marea feminista o verde, pero al final me abrieron los ojos, aprendí a valorarnos, querernos, entre nosotras no matarnos, y así en muchos temas. Por eso cuando la propuesta es romper con todo, por el solo hecho de que la agresión es muy fuerte, no me gusta. Lo di todo, no pasó. La gente estaba más cansada, y ganó Milei”, admitió.

Y agregó: "Ganó porque la gente estaba más cansada por lo que sea, corrupción, cualquier cosa... Al final, la campaña del miedo que no iba a suceder está sucediendo. Yo hoy hago ‘inhalo y exhalo’ y habrá elecciones en otro momento. Creo en la responsabilidad de tener que contar lo que está pasando y si hay algo que me parece mal decirlo, pero también soy conductora de un programa y un canal que te dice ‘andá por acá que te garpa y hacé karaoke’”.

“Yo lo conozco de cuando venía como panelista y me peleaba porque era misógino con Sol Pérez. No tengo una mirada de él como Presidente; lo es y fue elegido por la mayoría y la mirada de respeto se construye, así que en algún momento supongo que lo voy a sentir”, recordó.