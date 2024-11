Pamela David se metió en la polémica entre Jonatan Viale y Marcelo Longobardi: "Me estoy cag..."

“Viale se cagó en el reclamo y en lo que lo afecta como periodista”, afirmó y añadió: "Yo no quiero naturalizar la violencia, ni el odio, ni el maltrato".

Qué dijo Pamela David sobre la polémica entre Jonatan Viale y Marcelo Longobardi

El conflicto entre los periodistas se dió luego de que en el acto de presentación de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo Longobardi fue blanco, una vez más de exabruptos.

Viale había entrevistado antes a Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense y no le preguntó sobre los ataques a la prensa.

En el pase Viale propuso hablar del primer aniversario de la victoria de Milei, Longobardi aseguró que no le interesaba el tema y se preguntó “por qué la gente no habla” de los constantes ataques del presidente Milei hacia los periodistas y medios de comunicación.

“Está bien. A mí no me gusta, ya sabés lo que opino”, le respondió su interlocutor. “No, no sé lo que opinás”, retrucó Longobardi, a lo que Viale explicó: “A mí no me gusta el insulto a los periodistas, está mal. Pero bueno, es algo que hace el Gobierno. Por más que lo digamos... No hay que engancharse más porque le damos legitimidad al tema”.

Luego del cruce quedó suspendido el pase entre los dos colegas.