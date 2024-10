Pampita, a corazón abierto tras su ruptura con Roberto García Moritán: "No me voy a rendir nunca"

Respecto del afecto que la gente le hace sentir, la también conductora señaló: "Siempre estuvo, toda mi carrera me acompañaron en todos los momentos de mi vida. Son muy cariñosos, muy efusivos, me llenan de amor a mí y a toda mi familia".

Tras comentar que pasará el Día de la Madre con todos sus hijos (Bautista, Beltrán, Benicio y Ana), la modelo se refiere a la causa en Catamarca que involucra a su ahora expareja y donde se presumía que ella declararía en calidad de testigo: "Investiguen, van a ver cómo son las cosas, porque decir es fácil pero nadie se toma el trabajo de investigar, y ensucian, y llenan horas diciendo cosas que no son ciertas, pero no me corresponde a mí, ustedes son los periodistas".

Respecto de las mentiras que se propagan en televisión y los distintos medios de comunicación, Pampita fue categórica: "Yo trabajo en la tele y hace muchos años que sé cómo es la tele. No me quiero quejar porque es mi lugar de trabajo. Sé cómo son las reglas del juego, a pesar de que muchas de esas reglas no me gustan, pero me la banco porque estoy en esto". Y agregó: "Hay que esperar que pase el tiempo, como digo siempre... el tiempo acomoda todo y todo el mundo sabe quién es quién".

pampita habló con socios tras su ruptura.mp4

Para despegarse de los rumores que la vinculan a posibles hechos de corrupción de su exmarido, Pampita remarcó: "Me parece una injusticia la mentira, soy muy transparente con mis actos y ando muy tranquila por la vida, por suerte. Para mí no hay grises. No estaría metida en ninguna cosa ilegal de ningún tipo".

"Estoy llena de cariño, llena de amor, de ilusiones, de sueños, no me voy a rendir nunca", sostuvo para cerrar.