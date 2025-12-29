Una verdadera fortuna: a cuánto vende Pampita su casa en Nordelta

pampita casa nordelta

“Cuando se terminen los dos meses, Marcelo, si quiere, la puede comprar. ¿Por qué? Porque Pampita la quiere vender”, revelaron en el panel del programa. Esta determinación de la modelo no sería impulsiva, sino que respondería a una búsqueda de mayor practicidad financiera. Al parecer, el costo operativo de una mansión de tales características se ha vuelto un peso innecesario para ella. “Tiene mucho gasto fijo, le parece que es muy alto el mantenimiento. Pampita siempre dice que no quiere tener nada, que es mejor alquilar. Con los canjes que tiene, no necesita invertir”, detallaron los periodistas.