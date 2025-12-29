Una verdadera fortuna: a cuánto vende Pampita su casa en Nordelta
La modelo decidió poner su mansión en venta y, según "Infama", la cifra es altísima y dejó a todos en shock. Conocé todos los detalles del monto.
El mercado inmobiliario de las figuras más importantes del espectáculo argentino atraviesa un momento de movimientos inesperados y cifras astronómicas. Tras conocerse la noticia de que Marcelo Tinelli se desprendió de su emblemática residencia en Punta del Este, el conductor ya encontró un nuevo refugio para pasar los próximos meses. Según revelaron en el programa Infama, el presentador se mudó a la exclusiva propiedad que Carolina “Pampita” Ardohain posee en el complejo Nordelta.
La transacción no se trata de un simple favor entre colegas del medio, sino de un acuerdo comercial sumamente riguroso. En el ciclo de América TV fueron categóricos al explicar la dinámica de este contrato temporal: “Marcelo Tinelli le alquiló por dos meses la casa de Nordelta a Pampita. Está instalado ahí”. Además, aclararon que la modelo mantiene una postura muy firme respecto a sus negocios, señalando que “A Pampita le pagás o le pagás. No es que te la presta. Le pagás antes”.
Lo que comenzó como un alquiler de verano podría transformarse en una operación definitiva. La información que sacudió la tarde televisiva indica que este acuerdo incluye una cláusula que le permitiría al conductor adquirir la propiedad de forma permanente una vez finalizado el periodo estival. La decisión de la conductora de El Hotel de los Famosos de poner el inmueble en el mercado es un hecho confirmado por su entorno.
“Cuando se terminen los dos meses, Marcelo, si quiere, la puede comprar. ¿Por qué? Porque Pampita la quiere vender”, revelaron en el panel del programa. Esta determinación de la modelo no sería impulsiva, sino que respondería a una búsqueda de mayor practicidad financiera. Al parecer, el costo operativo de una mansión de tales características se ha vuelto un peso innecesario para ella. “Tiene mucho gasto fijo, le parece que es muy alto el mantenimiento. Pampita siempre dice que no quiere tener nada, que es mejor alquilar. Con los canjes que tiene, no necesita invertir”, detallaron los periodistas.
Mantener una vivienda de lujo en una de las zonas más custodiadas y exclusivas del Gran Buenos Aires requiere una logística y un presupuesto que hoy la modelo prefiere evitar. Sin embargo, quien desee quedarse con la casa deberá desembolsar una cifra que solo unos pocos pueden alcanzar. Al momento de dar a conocer el precio de venta, la sorpresa fue generalizada en el estudio de televisión.
“¿Sabés cuánto cuesta la casa de Pampita si la querés comprar?”, preguntaron a modo de incógnito, para luego rematar con el valor de mercado actual: “La venden en cuatro millones de dólares”. De esta manera, el futuro de la mansión queda en manos de Tinelli, quien deberá decidir si, tras su salida de la costa uruguaya, esta propiedad en Nordelta se convertirá en su nuevo hogar definitivo o si solo fue una escala de lujo en un año de grandes cambios personales.
