Pampita reveló la importante condición que pondría para sentarse en el living de Mario Pergolini
Luego de que la China Suárez brindara una entrevista al conductor de El Trece, la top model fue consultada sobre si haría lo mismo y ella respondió sin filtro.
Recientemente, Mario Pergolini recibió a la China Suárez en su ciclo "Otro día perdido" que se emite por la pantalla de El Trece. El intercambio dejó frases y momentos muy particulares que rápidamente tomaron trascendencia en redes sociales, al tratarse de una persona tan mediática y polémica como la actriz.
Tras esto, un cronista le consultó a Pampita si le daría una entrevista al reconocido conductor o a cualquier otra figura y la modelo no dudó en responder de manera contundente: "Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que, si en algún momento ese presupuesto está, iría encantada, obvio", lanzó con su habitual sonrisa.
Nuevamente, el movilero insistió en si esto era una condición necesaria para su presencia en un programa y fue entonces cuando la también conductora se sinceró: "Muchos saben que yo, la verdad, prefiero quedarme en mi casa con mis hijos. Trabajo casi todos los días. Si voy a un programa es porque lo vivo más como un trabajo que otra cosa".
Finalmente, dejó un palito para la China, de quien supo ser archienemiga: "No tengo por qué estar contando cosas de mi vida personal. Siento que no tengo esa necesidad".
La explicación de Pampita sobre su costoso alquiler que dejó a sus fans con la boca abierta
Pampita volvió a convertirse en tendencia luego de su paso por los estudios de Olga. La modelo no solo generó repercusión por aclarar el supuesto romance que le atribuyeron con Enzo Fernández, sino también por una reflexión personal sobre su vida cotidiana, especialmente vinculada a la elección de su vivienda y el costo que implica mantenerla.
Durante la charla, la conductora habló sobre la etapa en la que se encuentra y destacó que la comodidad familiar es su prioridad actual. En ese contexto, reveló una conversación íntima con su pareja acerca de la decisión de invertir tanto dinero en el lugar donde viven.
“Esta semana hablaba con Martín (Pepa), mi novio, sobre por qué gasto tanto en vivir. Me decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa. Pero no, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos", remarcando que su elección está basada en disfrutar el presente y el crecimiento de sus hijos.
Mirando a futuro, Pampita también dejó abierta la posibilidad de realizar una compra inmobiliaria cuando su familia esté en otra etapa. Sobre eso, comentó que más adelante podría invertir en un hogar permanente junto a su hija menor, Anita. En su reflexión, sostuvo: “Ella ya va a tener 14. Es la única que me queda”, dando a entender que sus hijos varones podrían haber comenzado su independencia para ese entonces.
