Mario Pergolini confesó ante Valeria Lynch su reacción cuando se enteró de que estaba en pareja con conocido guitarrista

Después, Valeria lo apuró:“Decime la verdad, ¿qué dijiste? Decí la verdad”, lo desafió. Pergolini admitió que se sorprendió, pero también aclaró que conocía a Mariano desde muy chico: “No es que cualquiera… Con todos sus antecedentes, un día me dicen eso y pensé: ‘¿Cómo se conocieron?’ ‘¿De dónde?’”.

Ante el pie de Pergolini, Valeria retomó la historia desde el inicio y recordó que con Martínez se conocieron profesionalmente muchos años antes de comenzar el romance: “Mariano fue productor de dos discos míos. Yo empecé haciendo rock en los 70, cuando el rock era marginal y cuando cantábamos en los sótanos. Era difícil de poder sacar a la luz un género, un estilo tan duro, tan fuerte, y sobre todo una mujer”, explicó.

Durante la entrevista televisiva, Pergolini aprovechó para remarcar el contraste de personalidades entre ambos y lanzó una definición que hizo reír a Lynch: “Una cosa es que te guste el rock… otra cosa es comerte al guitarrista”, bromeó. Valeria aceptó la humorada y respondió con ternura: “Hace siete años que estamos juntos”, confirmó.

La relación entre Valeria Lynch y Mariano Martínez no solo sorprendió por la diferencia generacional, sino por su origen profesional. Él produjo dos discos de la cantante y ese trabajo conjunto terminó convirtiéndose en el inicio de un romance que sigue vigente.

“A mí me dio mucho prejuicio al principio. Imaginate para mí, yo era más grande, él se llevaba la peor parte”, contó ella entre risas. Luego, retomó: “Mentira. Pero la verdad es que él me dijo: ‘Escuchame, vivamos y después vemos’”.