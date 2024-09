Pampita y su contundente frase a la hora de hablar de su separación con Roberto García Moritán

pampita moritan

El conductor contó que Alejandro Fantino le preguntó cómo estaba, y Ardohain recurrió a su pasado para expresar cómo enfrenta su presenta y el fin de su matrimonio con el papá de su pequeña Anita: “‘Mirá, yo perdí una hija. Después de que vos perdés un hijo y salís adelante, aunque salir no vas a salir nunca. (…) Después de que salís de eso, salís de cualquier cosa”, confesó Rodrigo.

Además contó que para sobrepasar este momento, Pampita casi no mira las redes sociales, para evitar “intoxicarse tanto” y expresó “Ella dijo que no ve nada y que después de haber perdido una hija, no hay nada que sea tan grave”.

Pero la frase que le quedó grabada al periodista fue una que le lanzó a un técnico al que conoce hace tiempo, y que le consultó “¿Otra vez? ¿Te separaste de nuevo?’”. “Estaban ahí todos ustedes y se lo tuvo que decir el técnico”, lanzó pícaramente Adrián Pallares.

Ante esto, Lussich confirmó que Pampita seguía sin su alianza de casada y así le contestó al técnico: “Y… viste que yo cada cuatro o cinco años recambio”. “Esa frase la dijo Pampita ayer en la grabación, en el back, en el detrás de Los 8 escalones”, concluyó el conductor.