Roberto García Moritán rompió el silencio y enfrentó los rumores de separación con Pampita

"Se dice que estarían iniciando el divorcio, ¿te llama la atención que se especule con eso?", le preguntó el cronista. "A esta altura nada me llama la atención", respondió García Moritán.

"Ayer la entrevistamos a Carolina y se llamó a silencio, últimamente no está hablando. ¿Por qué crees que lo hace?", siguió el notero. "Está bien, se cuida. Me parece muy bien", dijo Roberto bastante seco.

Luego, comentaron que Pampita fue captada sin la alianza de casamiento, el político mostró su mano ante la cámara y dejó en claro que él sí la usaba.

En otra parte de la nota agregó al respecto: "No tengo idea, se lo saca para dormir, no sé...". Si bien el periodista siguió insistiendo con el tema, Roberto García Moritán siguió caminando sin responder más preguntas, entre ellas, si convive o no con su esposa.

Embed - Roberto García Moritán ROMPIÓ EL SILENCIO en A LA TARDE

Qué dijo Ángel de Brito sobre Pampita y su marido

Los últimos días fueron sumamente convulsionados para Pampita y su marido, Roberto García Moritán, luego de que estallaran los rumores de ruptura por una supuesta infidelidad del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo cierto es que, a diferencia de otras veces, la modelo no emitió palabra respecto de lo que los medios estaban dejando trascender. El único en referirse a las versiones de separación fue el funcionario porteño, que se encargó de desmentir todo con un contundente descargo en sus redes sociales.

En medio del escándalo, hubo -incluso- rumores que indicaban que la madre de Blanca, Bautista, Beltrán, Benicio y Ana había tenido acercamientos virtuales a su expareja Benjamín Vicuña, a raíz de un like a una vieja foto suya con quien también es padre de sus cuatro primeros hijos.

Tras esto, Ángel de Brito volvió a referirse al conflicto entre Pampita y Moritán con una dolorosa confirmación: "La separación es definitiva. Avanza el divorcio", escribió el conductor de LAM en su cuenta de X, alertando a todos sus seguidores.

de brito sobre pampita moritán.png

Más allá de la confirmación del reconocido periodista, lo extraño de esta situación fue que Pampita no pronunció palabra al respecto, cuando ella suele ser la primera en desmentir o ratificar lo que se diga de su vida privada.

Como era de esperarse, el silencio de la modelo despertó aún más sospechas de que verdaderamente estaban en crisis.