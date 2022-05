El incómodo momento que se vivió entre Pampita e Iván de Pineda en los Martín Fierro

“En la alfombra roja pasó una cosa muy tensa que tiene que ver con Pampita y con Iván de Pineda. Pampita e Iván se odian porque él tiene trato con el exmarido de ella, con Martín Barrantes. Desde esa época no se llevan bien”, explicó Pampito en "Mañanísima".

Iván de Pineda está en pareja hace más de 10 años con Luz Barrantes, la hermana del polista argentino, por lo que Ardohain se mostró claramente incómoda al estar en contacto con un "familiar" de su ex.

En 2017, la conductora reveló cómo quedó su vínculo con Barrantes, quien le inició una denuncia por "adulterio" al estar en pareja con Benjamín Vicuña: " Yo me casé, me separé, rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía no había salido el divorcio porque había que esperar un tiempo. Yo, con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar la firma del papel para quedar embarazada y en ese momento era adulterio.

Y cerró al manifestar su descontento con las circunstancias en las que se dio el divorcio: "A pesar de que estaba separada, ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país. Jamás pensé que la otra persona iba a hacer uso de la ley, realmente no sabía que la firma era importante"