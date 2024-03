La respuesta de Pampita a Pedro Rosemblat tras compararse con Roberto García Moritán

PAMPITA ROSENBLAT

De hecho, llegaron a tal punto que ahora finalmente quien habló al respecto fue Pampita, quien fue consultada por Socios del Espectáculo sobre esto. Sin embargo, siendo icónica como siempre, la modelo respondió: “Está recontento Rober de ser mi marido, con mucho orgullo siempre lo dice. A mí también me gusta que se lo tome de esa manera porque es parte de mi trabajo, si renegara de eso sería muy raro”.

Tras esto, y muy alejada de seguir con las especulaciones, Pampita cambió completamente de tema y habló sobre las chances de agrandar la familia con Moritán. “Rober no quiere, no cambió de postura, sigue todo igual. Está muy firme con eso porque somos bastantes en casa, tiene su punto. No digo que esté tan equivocado, tenemos chicos de todas las edades y a todos hay que prestarles atención, darles su tiempo, su espacio y tratamos de ser generosos con cada uno, que se sientan amados y que tengan su lugar dentro de la familia", concluyó.